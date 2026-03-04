Preinscripciones 2026 para secundaria en Edomex: apellidos con estas letras ya pueden registrarse y tienen tiempo hasta este 10 de marzo

Las preinscripciones 2026 para los estudiantes que buscan un lugar en secundaria pública en el Estado de México ya comenzaron.

De acuerdo con el sistema oficial de registro, las familias deben realizar el trámite completamente en línea conforme a la letra inicial del primer apellido del estudiante, lo que permite organizar el proceso y evitar saturaciones en la plataforma.

En esta primera etapa, los aspirantes cuyos apellidos comienzan con A, B, C o D ya pueden iniciar su registro y tienen hasta el 10 de marzo para completar el trámite.

Cómo funcionan las preinscripciones en secundaria en el Edomex

Según autoridades estatales, el proceso se realiza a través del Sistema Anticipado de Inscripción y Distribución (SAID), plataforma utilizada por el gobierno del Edomex para asignar lugares en escuelas públicas de preescolar, primaria y secundaria.

Según la Secretaría de Educación del Estado de México, el registro para secundaria estará disponible del 9 al 20 de marzo de 2026 y aplica para estudiantes que buscan ingresar a primer grado de secundaria en cualquiera de los 125 municipios del estado.

El calendario se organiza de acuerdo con la inicial del primer apellido del aspirante, quedando de la siguiente manera:

A, B, C, D: 9 y 10 de marzo

9 y 10 de marzo E, F, G, H, I: 11 y 12 de marzo

11 y 12 de marzo J, K, L, M: 13 y 16 de marzo

13 y 16 de marzo N, Ñ, O, P, Q, R: 17 y 18 de marzo

17 y 18 de marzo S, T, U, V, W, X, Y, Z: 19 y 20 de marzo

Este sistema escalonado permite que las familias ingresen a la plataforma en fechas específicas para completar la solicitud.

El proceso de preinscripción se realizará de manera escalonada hasta el día 20 de marzo. |Imagen Ilustrativa

Qué se necesita para hacer el registro en línea

Para completar el proceso en el sistema SAID, madres, padres o tutores deben ingresar a la plataforma oficial y capturar los datos del aspirante. Entre la información solicitada se encuentran CURP del estudiante, datos personales, dirección de residencia y escuelas cercanas de preferencia.

Durante el registro también se pueden seleccionar varias opciones de planteles educativos, lo que permite al sistema asignar un lugar disponible de acuerdo con la cercanía del domicilio y la disponibilidad de espacios.

Una vez finalizado el trámite, el sistema genera un folio de registro, el cual debe conservarse para consultar posteriormente los resultados de asignación.

Cuándo se publican los resultados de las preinscripciones

Después de concluir el periodo de registro, las autoridades educativas revisan la información capturada en el sistema y realizan el proceso de asignación de espacios en las escuelas públicas.

Posteriormente, los resultados se publican en el portal del SAID, donde las familias pueden consultar en qué escuela fue asignado el estudiante para el siguiente ciclo escolar.

Las autoridades del Estado de México recomiendan realizar el registro únicamente en las fechas que corresponden a la inicial del apellido del aspirante y evitar hacerlo fuera del calendario establecido para asegurar que el trámite se procese correctamente.

