Onda de calor afectará 5 estados; el resto del país se congelará por corriente en chorro polar

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer cuál será el pronóstico del tiempo para hoy 4 de marzo y se tienen previstas lluvias y chubascos en algunas zonas del país, y aquí te decimos cómo será el clima en tu ciudad para que salgas preparado.

Canales de baja presión y un nuevo frente frío provocarán bajas temperaturas

Canales de baja presión sobre el norte, centro y sureste en combinación con divergencia y el ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe ocasionarán lluvias y chubascos con descargas eléctricas.

Por otra parte, una línea seca en el norte de México y una circulación anticiclónica provocarán rachas de viento. Un nuevo frente frío se aproximará e interaccionará con la corriente en chorro polar generando descenso de temperatura.

¿Cómo será el clima hoy en México?

Estados con temperaturas congelantes de entre 0 a -10 grados:

Baja California Sur

Nuevo León

San Luis Potosí

Aguascalientes

Jalisco

Michoacán

Guanajuato

Tlaxcala

Veracruz

Oaxaca

Estados con temperaturas de entre 30 y hasta 45 grados:

Coahuila

Zacatecas

San Luis Potosí

Veracruz

Tabasco

Quintana Roo

Baja California Sur

Sonora

Chihuahua

Nuevo León

Tamaulipas

Durango

Sinaloa

Nayarit

Jalisco

Colima

Michoacán

Guerrero

Morelos

Puebla

Chiapas

Campeche

Yucatán

Oaxaca

En el caso de la CDMX se prevén temperaturas de alrededor de 16 grados y por la tarde estará nublado con temperaturas de 23 grados. Durante la noche habrá chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso y temperaturas de 17 grados. Así que no olvides llevar una chamarra y el bloqueador para que esté bien protegido.

