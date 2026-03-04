inklusion.png Sitio accesible
Onda de calor afectará 5 estados; el resto del país se congelará por corriente en chorro polar

El clima hoy será muy drástico pues en algunos estados habrá un calor abrasador y en el resto del país el clima será gélido.

Pronóstico del tiempo para hoy 4 de marzo en México
Clima en México hoy 4 de marzo|Itandehui Cervantes| adn Noticias

Escrito por: Itandehui Cervantes

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer cuál será el pronóstico del tiempo para hoy 4 de marzo y se tienen previstas lluvias y chubascos en algunas zonas del país, y aquí te decimos cómo será el clima en tu ciudad para que salgas preparado.

Canales de baja presión y un nuevo frente frío provocarán bajas temperaturas

Canales de baja presión sobre el norte, centro y sureste en combinación con divergencia y el ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe ocasionarán lluvias y chubascos con descargas eléctricas.

Por otra parte, una línea seca en el norte de México y una circulación anticiclónica provocarán rachas de viento. Un nuevo frente frío se aproximará e interaccionará con la corriente en chorro polar generando descenso de temperatura.

¿Cómo será el clima hoy en México?

Estados con temperaturas congelantes de entre 0 a -10 grados:

  • Baja California Sur
  • Nuevo León
  • San Luis Potosí
  • Aguascalientes
  • Jalisco
  • Michoacán
  • Guanajuato
  • Tlaxcala
  • Veracruz
  • Oaxaca

Estados con temperaturas de entre 30 y hasta 45 grados:

  • Coahuila
  • Zacatecas
  • San Luis Potosí
  • Veracruz
  • Tabasco
  • Quintana Roo
  • Baja California Sur
  • Sonora
  • Chihuahua
  • Nuevo León
  • Tamaulipas
  • Durango
  • Sinaloa
  • Nayarit
  • Jalisco
  • Colima
  • Michoacán
  • Guerrero
  • Morelos
  • Puebla
  • Chiapas
  • Campeche
  • Yucatán
  • Oaxaca

En el caso de la CDMX se prevén temperaturas de alrededor de 16 grados y por la tarde estará nublado con temperaturas de 23 grados. Durante la noche habrá chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso y temperaturas de 17 grados. Así que no olvides llevar una chamarra y el bloqueador para que esté bien protegido.

Así fue la primera nevada en Cofre de Perote Veracruz

