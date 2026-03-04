Onda de calor afectará 5 estados; el resto del país se congelará por corriente en chorro polar
El clima hoy será muy drástico pues en algunos estados habrá un calor abrasador y en el resto del país el clima será gélido.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer cuál será el pronóstico del tiempo para hoy 4 de marzo y se tienen previstas lluvias y chubascos en algunas zonas del país, y aquí te decimos cómo será el clima en tu ciudad para que salgas preparado.
Canales de baja presión y un nuevo frente frío provocarán bajas temperaturas
Canales de baja presión sobre el norte, centro y sureste en combinación con divergencia y el ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe ocasionarán lluvias y chubascos con descargas eléctricas.
Por otra parte, una línea seca en el norte de México y una circulación anticiclónica provocarán rachas de viento. Un nuevo frente frío se aproximará e interaccionará con la corriente en chorro polar generando descenso de temperatura.
¿Cómo será el clima hoy en México?
Estados con temperaturas congelantes de entre 0 a -10 grados:
- Baja California Sur
- Nuevo León
- San Luis Potosí
- Aguascalientes
- Jalisco
- Michoacán
- Guanajuato
- Tlaxcala
- Veracruz
- Oaxaca
Estados con temperaturas de entre 30 y hasta 45 grados:
- Coahuila
- Zacatecas
- San Luis Potosí
- Veracruz
- Tabasco
- Quintana Roo
- Baja California Sur
- Sonora
- Chihuahua
- Nuevo León
- Tamaulipas
- Durango
- Sinaloa
- Nayarit
- Jalisco
- Colima
- Michoacán
- Guerrero
- Morelos
- Puebla
- Chiapas
- Campeche
- Yucatán
- Oaxaca
En el caso de la CDMX se prevén temperaturas de alrededor de 16 grados y por la tarde estará nublado con temperaturas de 23 grados. Durante la noche habrá chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso y temperaturas de 17 grados. Así que no olvides llevar una chamarra y el bloqueador para que esté bien protegido.
Así fue la primera nevada en Cofre de Perote Veracruz
