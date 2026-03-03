Embajada de Egipto abre vacante con sueldo de hasta $28,000 pesos al mes para traductores en México que cumplan estos requisitos

Las oportunidades laborales dentro de embajadas o representaciones diplomáticas no aparecen con frecuencia, por lo que una nueva convocatoria ha llamado la atención de profesionales del idioma. Se trata de una vacante para traductores en México abierta por la Embajada de la República Árabe de Egipto, que busca especialistas con dominio del español y árabe.

Según la información compartida, el puesto ofrece un sueldo mensual que puede llegar hasta los $28,000 pesos y está dirigido a personas que puedan realizar traducciones e interpretaciones en ambos idiomas dentro de un entorno diplomático en la Ciudad de México.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Vacante de traductor en la Embajada de Egipto: tareas y responsabilidades

De acuerdo con la convocatoria, el puesto es para traductor o traductora de tiempo completo, encargado de realizar traducciones escritas y servicios de interpretación entre español y árabe.

La persona seleccionada trabajará directamente en las instalaciones de la embajada y deberá colaborar en actividades relacionadas con la comunicación institucional.

Entre las principales responsabilidades del puesto se encuentran:

Traducción de documentos oficiales y correspondencia

Traducción de comunicados de prensa

Servicios de interpretación durante reuniones o compromisos oficiales

Apoyo a las actividades de la embajada en la comunicación con autoridades locales

Requisitos para trabajar como traductor

Las personas interesadas en esta vacante deben cumplir con varios requisitos relacionados con el dominio del idioma y la experiencia profesional.

Entre los principales requisitos se encuentran:

Fluidez en español y árabe (hablado, leído y escrito)

Experiencia previa en traducción

Capacidad para trabajar bajo presión

Conocimientos de informática

Residencia legal en México

La convocatoria señala que se dará preferencia a traductores acreditados por autoridades mexicanas o con certificaciones profesionales en traducción.

El salario ofrecido va de los $25,000 a $28,000 pesos mensuales, dependiendo del perfil del candidato seleccionado|Imagen Ilustrativa

Sueldo y condiciones del empleo

El puesto corresponde a un empleo presencial de tiempo completo dentro de la Embajada de Egipto en la Ciudad de México.

El salario ofrecido va de $25,000 a $28,000 pesos mensuales, dependiendo del perfil del candidato seleccionado. Además, la vacante contempla la posibilidad de contrato indefinido.

Cómo enviar la solicitud para la vacante

Las personas interesadas deben enviar su currículum vitae, junto con certificados o documentos que acrediten su experiencia laboral, al correo electrónico: egiptoembajada@gmail.com

También existe la opción de entregar la solicitud de forma presencial en la embajada, ubicada en: Alejandro Dumas 131, colonia Polanco, alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.

La convocatoria indica que solo los candidatos preseleccionados serán contactados posteriormente para participar en el proceso de entrevista.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.