Tras una resolución judicial y de autoridades federales que restringe el uso de simbología indígena, el Grupo Xcaret se vio obligado a suspender su tradicional evento anual.

Sin embargo, el Gran Consejo Maya alzó la voz contra esta medida, argumentando que se ignoraron los acuerdos vigentes entre las comunidades originarias y la empresa turística.

Los líderes indígenas advierten que esta decisión, tomada sin consultarlos, no solo representa un riesgo para la preservación de sus costumbres ancestrales, sino que también impacta negativamente en sus fuentes de empleo y derrama económica; para más información, consulta la nota completa en adn Noticias.