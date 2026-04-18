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Golpe a la identidad: Gran Consejo advierte que cancelar la Travesía Sagrada en Xcaret pone en riesgo su tradición

El Gran Consejo advierte que suspender la Travesía Sagrada Maya en Xcaret pone en riesgo la tradición ancestral y afecta la economía local en Quintana Roo.

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Por: Adriana Juárez Miranda

Tras una resolución judicial y de autoridades federales que restringe el uso de simbología indígena, el Grupo Xcaret se vio obligado a suspender su tradicional evento anual.

Sin embargo, el Gran Consejo Maya alzó la voz contra esta medida, argumentando que se ignoraron los acuerdos vigentes entre las comunidades originarias y la empresa turística.

Los líderes indígenas advierten que esta decisión, tomada sin consultarlos, no solo representa un riesgo para la preservación de sus costumbres ancestrales, sino que también impacta negativamente en sus fuentes de empleo y derrama económica; para más información, consulta la nota completa en adn Noticias.