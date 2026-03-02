¡Cierres totales! Lunes de bloqueos en carreteras y autopistas

Hoy lunes 2 de marzo se registran bloqueos totales y parciales en carreteras y autopistas de México, lo que ha dificultado la movilidad de los conductores, por lo que CAPUFE y la Guardia Nacional pide salir con anticipación rumbo a los destinos y manejar con precaución.

La mayoría de los bloqueos y cierres carreteros se deben a accidentes viales y fallas mecánicas, es por ello que se recomienda no manejar a exceso de velocidad y revisar el automóvil antes de salir en carretera.

¿Qué carreteras y autopistas registran bloqueos?

Autopista México-Querétaro

A la altura del kilómetro 134 de la autopista México-Querétaro, dirección Querétaro, se registra reducción de carriles debido a un accidente vial. Un tracto camión se salió del camino y terminó volcado. Hasta el momento se desconoce si hay personas lesionadas.

🟠 CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN 🟠#AutMéxicoQuerétaro, km 134, dirección Querétaro. Reducción de carriles por atención de accidente (salida del camino y volcadura de tracto camión). Maneja con precaución. — CAPUFE (@CAPUFE) March 2, 2026

Autopista Acayucan-Cosoleacaque

CAPUFE alerta a los conductores del cierre a la circulación en la autopista Acayucan-Cosoleacaque, debido a que se registró un accidente en el kilómetro 27, dirección Acayucan. Servicios de emergencia realizan maniobras para retirar el tracto camión siniestrado.

🔴 CIERRE DE CIRCULACIÓN 🔴

Autopista Acayucan - Cosoleacaque, km 27, dirección Acayucan. Cierre a la circulación por atención de accidente (maniobras para el retiro de tracto camión siniestrado). Toma tus precauciones. Para más información llama al 0⃣7⃣4⃣. — CAPUFE (@CAPUFE) March 2, 2026

Carretera Villahermosa- Cd. del Carmen

En Tabasco hay cierre parcial de circulación por accidente vial cerca del kilómetro 007 + 100, de la carretera Villahermosa-Cd. del Carmen, así que toma precauciones si te encuentras por la zona.

#TomePrecauciones en #Tabasco se registra cierre parcial de circulación por #AccidenteVial cerca del km 007+100, de la carretera Villahermosa - Cd. del Carmen. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/IUM0LFbWSU — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) March 2, 2026

Carretera Cuacnopalan-Oaxaca

La Guardia Nacional Carreteras alerta de cierre parcial de circulación debido a presencia de manifestantes cerca del kilómetro 219+900, de la carretera Cuacnopalan-Oaxaca, por lo que pide a los automovilistas tomar precauciones.

#TomePrecauciones en #Oaxaca se registra cierre parcial de circulación por presencia de personas cerca del km 219+900, de la carretera Cuacnopalan - Oaxaca. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/4vzyMIXPks — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) March 2, 2026

