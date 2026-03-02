inklusion.png Sitio accesible
¡Cierres totales! Lunes de bloqueos en carreteras y autopistas

¡No hay paso! Atención conductores porque carreteras y autopistas registran bloqueos hoy lunes; CAPUFE y Guardia Nacional exhortan a manejar con precaución.

Bloqueos en carreteras y autopistas hoy 2 de marzo
CAPUFE y Guardia Nacional llaman a los conductores a manejar con precaución ante los bloqueos que se registran hoy lunes 2 de marzo.|@GN_Carreteras | X
México

Escrito por: Adriana Pacheco

Hoy lunes 2 de marzo se registran bloqueos totales y parciales en carreteras y autopistas de México, lo que ha dificultado la movilidad de los conductores, por lo que CAPUFE y la Guardia Nacional pide salir con anticipación rumbo a los destinos y manejar con precaución.

La mayoría de los bloqueos y cierres carreteros se deben a accidentes viales y fallas mecánicas, es por ello que se recomienda no manejar a exceso de velocidad y revisar el automóvil antes de salir en carretera.

¿Qué carreteras y autopistas registran bloqueos?

Autopista México-Querétaro

A la altura del kilómetro 134 de la autopista México-Querétaro, dirección Querétaro, se registra reducción de carriles debido a un accidente vial. Un tracto camión se salió del camino y terminó volcado. Hasta el momento se desconoce si hay personas lesionadas.

Autopista Acayucan-Cosoleacaque

CAPUFE alerta a los conductores del cierre a la circulación en la autopista Acayucan-Cosoleacaque, debido a que se registró un accidente en el kilómetro 27, dirección Acayucan. Servicios de emergencia realizan maniobras para retirar el tracto camión siniestrado.

Carretera Villahermosa- Cd. del Carmen

En Tabasco hay cierre parcial de circulación por accidente vial cerca del kilómetro 007 + 100, de la carretera Villahermosa-Cd. del Carmen, así que toma precauciones si te encuentras por la zona.

Carretera Cuacnopalan-Oaxaca

La Guardia Nacional Carreteras alerta de cierre parcial de circulación debido a presencia de manifestantes cerca del kilómetro 219+900, de la carretera Cuacnopalan-Oaxaca, por lo que pide a los automovilistas tomar precauciones.

