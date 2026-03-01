Clima 1 de marzo: Onda de calor “derretirá" 8 estados este domingo

Para el clima de hoy domingo 1 de marzo en México una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera sobre el noroeste, norte y occidente del territorio nacional, mantendrá ambiente muy caluroso en dichas regiones, así como ambiente cálido a caluroso en el resto del país.

A su vez, prevalecerá la onda de calor en Durango (oeste), Jalisco (centro-sur), Michoacán (centro y suroeste), Morelos, Puebla (suroeste), Guerrero (centro y este), Oaxaca (sur y este) y Chiapas (oeste).

Un canal de baja presión sobre el occidente y centro del territorio nacional, el persistente ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, además de divergencia, ocasionarán chubascos con posibles descargas eléctricas en Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Chiapas, Tabasco y Quintana Roo; así como lluvias aisladas en Durango, Zacatecas, Nayarit, Estado de México, Oaxaca, Veracruz, Campeche y Yucatán.

¿Dónde lloverá hoy?

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Chiapas, Tabasco y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Durango, Zacatecas, Nayarit, Estado de México, Oaxaca, Veracruz, Campeche y Yucatán.

Clima 1 de marzo 2026: Altas temperaturas en estos estados

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Sonora, Sinaloa (norte), Chihuahua (oeste), Guerrero (noroeste), Oaxaca (istmo) y Chiapas (istmo).

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos, Puebla (suroeste), Campeche y Yucatán.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Tabasco y Quintana Roo.

¿Dónde hará frío en México para el clima de hoy?

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del lunes: zonas serranas de Chihuahua, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del lunes: zonas serranas de Baja California, Sonora, Nuevo León, Zacatecas, Jalisco, Aguascalientes, San Luis Potosí, Veracruz y Oaxaca.

