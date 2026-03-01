Carreteras y autopistas que tienen bloqueos hoy domingo 1 de marzo

Después de una semana ajetreada en cuando a bloqueos y quema de vehículos tras la captura y muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) se espera que la movilidad se relaje este domingo 1 de marzo.

Las autoridades de tránsito CAPUFE y Guardia Nacional Carreteras alertan a los conductores de accidentes, obras de mantenimiento, entre otros incidentes que provocan bloqueos y cierres parciales en la circulación.

¿Qué carreteras y autopistas tienen bloqueos?

Plan de Ayala-El Porvenir

CAPUFE alerta de cierre parcial de circulación en la autopista Plan de Ayala-El Porvenir, a la altura del kilómetro 69, dirección a El Porvenir, debido a que se realizan maniobras para retirar una unidad siniestrada.

🟠 CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN 🟠

Autopista Plan de Ayala - El Porvenir, km 69, dirección El Porvenir. Continúa reducción de carriles por atención de accidente (maniobras para el retiro de unidad siniestrada). Maneja con precaución. — CAPUFE (@CAPUFE) March 1, 2026

Autopista Hermosillo- Magdalena

Hay cierre parcial de circulación en la autopista Hermosillo-Magdalena, a la altura del kilómetro 88, en dirección a Magdalena, luego de que se registrara un accidente en el que se vio involucrado un tracto camión. La pesada unidad se salió del camino y después volcó.

🟠 CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN 🟠

Autopista Hermosillo - Magdalena, km 88, dirección Magdalena. Continúa reducción de carriles por atención de accidente (salida del camino y volcadura de tracto camión). Maneja con precaución. — CAPUFE (@CAPUFE) March 1, 2026

Carretera Coatzacoalcos-Villahermosa

Guardia Nacional Carreteras informa que se registra cierre parcial de circulación por un accidente vial cerca del kilómetro 163 +200 de Coatzacoalcos-Villahermosa, por lo que exhorta a los conductores a tomar precauciones y tomar alternativas.

#TomePrecauciones en #Tabasco se registra cierre parcial de circulación por #AccidenteVial cerca del km 163+200, de la carretera Coatzacoalcos- Villahermosa. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/NluNwjN7uI — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) March 1, 2026

Carretera Francisco Escárcega- Chetumal

Ayer sábado 28 de febrero se registró cierre parcial de circulación por un vehículo incendiado luego de una aparente falla mecánica, cerca del kilómetro 134 + 500, de la carretera Francisco Escárcega-Chetumal.

#TomePrecauciones en #Campeche se registra cierre parcial de circulación por #VehículoIncendiado por falla mecánica, cerca del km 134+500, de la carretera Francisco Escárcega-Chetumal. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/PGXJ7b9O0L — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) February 28, 2026

