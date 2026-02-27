Secihti publica fechas y requisitos para las becas de posgrado en el extranjero

En la CDMX existen varios programas para apoyar a estudiantes y la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti) ofrece becas a indígenas, personas con discapacidad, jefas de familia, madres o padres que deseen estudiar el posgrado en el extranjero y si quieres obtener la ayuda financiera te decimos cómo obtenerla.

¿Qué es y cuáles son los beneficios del programa?

El programa de becas en el extranjero es un apoyo para la formación de estudios de posgrado a personas de nacionalidad mexicana para cursar estudios de posgrado fuera del país y va dirigido a personas que están admitidas o inscritas en programas presenciales de posgrado en el extranjero.

Requisitos y cómo aplicar

Las personas que estén interesadas en aplicar a esta beca deberán contar con los siguientes requisitos:

Estar inscrito en un programa de posgrado escolarizado registrado en el SNP que sea elegible para la asignación de becas.

Si obtuviste una beca o apoyo anterior por parte de Conahcyt, ahora Secihti tendrás que haber realizado el trámite de conclusión previo al registro de la solicitud de beca de la presente convocatoria.

El registro es hasta el 16 de junio, la recepción de solicitudes de estudiantes que inicien estudios entre enero y abril del 23 de febrero al 23 de abril y el periodo de inconsistencias de las solicitudes de estudiantes que inicien estudios entre enero y abril es del 24 al 30 de abril. Mientras que la fecha límite para que la persona solicitante formalice el CAB es el 26 de junio.

