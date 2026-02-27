Ni la UNAM ni la Universidad Autónoma de Sinaloa: esta es la mejor universidad de México

El Tec de Monterrey se posicionó como la universidad mexicana mejor evaluada en el World University Rankings 2026, elaborado por Times Higher Education, al ubicarse por encima de otras instituciones del país dentro de esta clasificación internacional.

Además de esta institución, universidades como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la Universidad Autónoma de Sinaloa también forman parte del listado global, que evalúa el desempeño académico de más de 2 mil instituciones de educación superior en el mundo.

¿Qué universidades mexicanas aparecen en el ranking THE 2026?

El ranking elaborado por Times Higher Education incluye a diversas universidades mexicanas dentro de su edición más reciente, entre ellas:

Tecnológico de Monterrey

Universidad Nacional Autónoma de México

Universidad Autónoma de Sinaloa

Universidad de Colima

Universidad Anáhuac

Estas instituciones fueron consideradas dentro de la evaluación internacional que analiza aspectos como la calidad de la enseñanza, el entorno de investigación, la vinculación con la industria y la proyección internacional.

Un reciente estudio reveló que los mexicanos egresados de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y del Tec de Monterrey (ITESM) son quienes obtienen mayores oportunidades de empleo en el país. |ITESM

Las áreas donde el Tec de Monterrey lidera en México

Además de su posición dentro de la clasificación general, el Tecnológico de Monterrey destacó en cinco disciplinas académicas a nivel nacional:

Negocios y Economía

Ciencias Computacionales

Estudios de la Educación

Ingeniería

Psicología

¿Qué otros rankings internacionales evalúan a las universidades mexicanas?

Además del listado de Times Higher Education, existen otros rankings globales que califican el desempeño de instituciones de educación superior con base en distintos criterios.

Uno de ellos es el QS World University Rankings 2025, elaborado por Quacquarelli Symonds (QS), el cual toma en cuenta factores como la reputación académica, la opinión de empleadores, el impacto de la investigación y la internacionalización. En esta medición, la Universidad Nacional Autónoma de México suele colocarse como la universidad mexicana mejor posicionada dentro del listado global.

Otro referente es el Academic Ranking of World Universities 2024 (ARWU), conocido como Ranking de Shanghái y desarrollado por ShanghaiRanking Consultancy. Este listado se enfoca principalmente en la producción científica, publicaciones académicas y reconocimiento internacional, donde también la UNAM destaca como la institución mexicana con mejor ubicación.