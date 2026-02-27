Ni CDMX ni Jalisco: la mejor universidad de México está en este estado

Para nadie es un secreto que la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se ha consolidado, gracias a su historia y relevancia en el ámbito educativo, como una de las instituciones más representativas del país. No obstante, su trayectoria y prestigio no fueron suficientes para encabezar el listado de las mejores universidades de México en el World University Rankings 2026, el cual corresponde al Tec de Monterrey.

De acuerdo con esta clasificación internacional elaborada por Times Higher Education, la institución de Nuevo León logró ubicarse por encima de otras universidades mexicanas, el cual evalúa a más de 2 mil entidades de educación superior a partir de distintos indicadores académicos.

¿Qué evalúa el ranking World University Rankings 2026?

El listado elaborado por Times Higher Education analizó el desempeño de instituciones de educación superior en todo el mundo a partir de distintos criterios, entre los que destacan:

Calidad de la enseñanza

Entorno de investigación

Impacto de la investigación

Vinculación con la industria

Proyección internacional

Estos indicadores permiten medir distintos aspectos del funcionamiento institucional, desde la formación académica hasta la colaboración internacional y la generación de conocimiento.

Respecto al Tecnológico de Monterrey, este destacó a nivel nacional en cinco áreas académicas: Negocios y Economía, Ciencias Computacionales, Estudios de la Educación, Ingeniería y Psicología, lo que refuerza su presencia como una institución con desempeño sobresaliente en distintas disciplinas.

El Tec de Monterrey logró una puntuación global de 65.8 puntos.|Instagram

¿Cómo quedaron las universidades mexicanas en el ranking THE 2026?

Dentro del World University Rankings 2026, el Tecnológico de Monterrey logró ubicarse en el rango de las 601 a 800 mejores universidades del mundo, con una puntuación global de 65.8 puntos.

En contraste, la Universidad Nacional Autónoma de México se colocó en el bloque de las posiciones 801 a 1000, con 60.1 puntos, mientras que otras instituciones como la Universidad Autónoma de Sinaloa y la Universidad de Colima también fueron incluidas en el listado, aunque en rangos que van de las posiciones 1201 a 1500.

La edición 2026 del ranking evaluó a un total de 2,191 universidades de 115 países, siendo la institución regiomontana la mejor ubicada.