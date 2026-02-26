¿Qué pasará con el cine? IMCINE anuncia paro por falta de pagos

Trabajadores del Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE) anunció que suspenderán todas sus actividades ante la falta de formalización de contratos y la ausencia de pagos.

IMCINE anuncia paro de labores

Fue mediante comunicados que el personal de honorario manifestaron su preocupación por la incertidumbre laboral en la que se encuentran debido a que no han comenzado los trámites de contratación para el ciclo 2026. También el Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC) indicó que los docentes no cuentan los derechos laborales básicos pues no están contratados bajo la Ley Federal del Trabajo.

Así que a partir del 1 de marzo de 2026 se suspenderán todas las actividades y destacaron que se crearán mesas de diálogo y se mantienen abiertos al conversar con las autoridades correspondientes. Además, pidieron empatía y respeto al trabajo que realizan.

¿Qué exigen los trabajadores del cine?

Entre las principales exigencias de los trabajadores se encuentran:

Pago urgente y retroactivo de los salarios devengados desde el 1 de enero de 2026

Contratación indefinida e inmediata que reconozca la especialización de cada trabajador

Reconocimiento de la antigüedad laboral y sueldos proporcionales

Dotación de los espacios y medios para llevar a cabo sus tareas

Esquema laboral inequitativo pues tienen periodos de trabajo sin pago ni respaldo contractual

Falta de seguridad social, semanas cotizadas y prima vacacional

