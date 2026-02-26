¡Continúan los cierres! Carreteras con bloqueos hoy jueves 26 de febrero

Carreteras y autopistas importantes registran dificultades en la circulación hoy jueves 26 de febrero debido a fuertes choques, bloqueos y obras de mantenimiento, por lo que las autoridades de movilidad piden a los conductores tomar precauciones.

En la última semana se ha registrado quema de vehículos en carreteras importantes de Jalisco, Michoacán, Colima, Tamaulipas, entre otros estados, sin embargo, poco a poco la circulación se ha normalizado por la presencia de las autoridades.

En Guadalajara, familias se reunieron en una caseta rumbo a Tepic para despedir con aplausos a un convoy del Ejército Mexicano. Un gesto de respeto que refleja el respaldo de la ciudadanía en momentos clave🇲🇽👏 pic.twitter.com/Ssf8aV2Lce — adn Noticias (@adnnoticiasmx) February 26, 2026

¿Qué carreteras y autopistas tienen bloqueos?

La Guardia Nacional informó que continúa el cierre total de circulación cerca del kilómetro 208 + 000 de la carretera Tulancingo-Tihuatlán.

En #Veracruz continúa cierre total de circulación por #AccidenteVial cerca del km 208+000, de la carretera Tulancingo - Tihuatlán, en espera de la culminación de las maniobras de arrastre. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/6Pd433rKOL — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) February 26, 2026

Autopista México-Querétaro

Se registra cierre parcial en la circulación en la autopista México-Querétaro, a la altura del kilómetro 140 en dirección a la Ciudad de México, debido a la volcadura de un remolque. Ante la reducción de carriles, CAPUFE llama a los conductores a manejar con precaución.

🟠 CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN 🟠#AutMéxicoQuerétaro, km 140, dirección CDMX. Reducción de carriles por atención de accidente (volcadura de remolque). Maneja con precaución. — CAPUFE (@CAPUFE) February 26, 2026

Autopista Entronque Cd Cuauhtémoc-Osiris

Hay cierre a la circulación en la autopista Entronque Cd. Cuauhtémoc-Osiris, a la altura del kilómetro 77, tras un choque con alcance múltiple, en el que se vieron involucrados tracto camiones y un autobús.

Autopista Entronque Cd. Cuauhtémoc – Osiris, km 77. Se informa a las personas usuarias que continúa cierre a la circulación en ambos sentidos por atención de choque por alcance múltiple entre tracto camiones y autobús e incendio de remolque. Toma tus… — CAPUFE (@CAPUFE) February 26, 2026

Autopista Acatzingo-Ciudad Mendoza

CAPUFE informó que se registra cierre parcial en la autopista Acatzingo-Ciudad Mendoza, cerca del kilómetro 174, dirección Ciudad Mendoza, después de que un tracto camión de saliera del camino.

Autopista Acatzingo - Cd. Mendoza, km 174, dirección Cd. Mendoza. Reducción de carriles por atención de accidente (salida del camino de tracto camión). Maneja con precaución. — CAPUFE (@CAPUFE) February 26, 2026

