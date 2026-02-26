inklusion.png Sitio accesible
¡Continúan los cierres! Carreteras con bloqueos hoy jueves 26 de febrero

Se reportan cierres a la circulación en carreteras debido a bloqueos; CAPUFE y Guardia Nacional llaman a los conductores a tomar precauciones.

Bloqueos en carreteras hoy 26 de febrero
Este jueves se registran varios bloqueos en carreteras y autopistas por lo que CAPUFE y la Guardia Nacional piden a los conductores tomar precauciones.|@GN_Carreteras | X
México

Escrito por: Adriana Pacheco

Carreteras y autopistas importantes registran dificultades en la circulación hoy jueves 26 de febrero debido a fuertes choques, bloqueos y obras de mantenimiento, por lo que las autoridades de movilidad piden a los conductores tomar precauciones.

En la última semana se ha registrado quema de vehículos en carreteras importantes de Jalisco, Michoacán, Colima, Tamaulipas, entre otros estados, sin embargo, poco a poco la circulación se ha normalizado por la presencia de las autoridades.

¿Qué carreteras y autopistas tienen bloqueos?

La Guardia Nacional informó que continúa el cierre total de circulación cerca del kilómetro 208 + 000 de la carretera Tulancingo-Tihuatlán.

Autopista México-Querétaro

Se registra cierre parcial en la circulación en la autopista México-Querétaro, a la altura del kilómetro 140 en dirección a la Ciudad de México, debido a la volcadura de un remolque. Ante la reducción de carriles, CAPUFE llama a los conductores a manejar con precaución.

Autopista Entronque Cd Cuauhtémoc-Osiris

Hay cierre a la circulación en la autopista Entronque Cd. Cuauhtémoc-Osiris, a la altura del kilómetro 77, tras un choque con alcance múltiple, en el que se vieron involucrados tracto camiones y un autobús.

Autopista Acatzingo-Ciudad Mendoza

CAPUFE informó que se registra cierre parcial en la autopista Acatzingo-Ciudad Mendoza, cerca del kilómetro 174, dirección Ciudad Mendoza, después de que un tracto camión de saliera del camino.

Bloqueos hoy

