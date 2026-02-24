inklusion.png Sitio accesible
adn bueno
23 reos se escaparon del penal de Puerto Vallarta durante un motín tras asesinato de "El Mencho"

Carreteras y autopistas registran bloqueos hoy martes 24 de febrero

Se registran cierres parciales y totales en varias carreteras y autopistas del país; las autoridades piden tomar precauciones por los bloqueos.

Se registran bloqueos en carreteras y autopistas hoy martes 24 de febrero
Hay cierres totales y parciales en carreteras y autopistas hoy martes; CAPUFE y Guardia Nacional piden a los conductores tomar precauciones.|@GN_Carreteras | X
Notas,
México

Escrito por: Adriana Pacheco

Varias carreteras y autopistas del país registran bloqueos hoy martes 24 de febrero debido a fallas mecánicas, accidentes, así como diferentes incidentes que provocan cierres parciales y totales a la circulación.

En los últimos dos días se han registrado bloqueos carreteros por vehículos incendiados después de la captura y muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), por lo que se pide a la población tomar precauciones.

Población de Jalisco comienza a salir a calles y carreteras después de violencia por muerte de “El Mencho”

¿Qué carreteras y autopistas registran bloqueos?

Libramiento Veracruz

Guardia Nacional Carreteras informa a los conductores sobre cierre parcial en la carretera Libramiento Veracruz, cerca del kilómetro 032+ 000, tras un accidente vial.

Carretera Buenavista-Tuxtepec

Se registra cierre parcial de circulación tras un accidente vial cerca del kilómetro 056 + 120 de la carretera Buenavista-Tuxtepec, así que si transitas por la zona toma precauciones.

Libramiento Villahermosa

CAPUFE alerta de cierre parcial a la circulación en el Libramiento Villahermosa, a la altura del kilómetro 6, en dirección a Cárdenas, luego del choque y salida del camino. Piden a los conductores manejar con cuidado.

Autopista Acatzingo-Cd Mendoza

Hay presencia de neblina en la zona de las Cumbres de Maltrata, por lo que se pide a los conductores disminuir la velocidad y manejar con precaución.

