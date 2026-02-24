Carreteras y autopistas registran bloqueos hoy martes 24 de febrero

Varias carreteras y autopistas del país registran bloqueos hoy martes 24 de febrero debido a fallas mecánicas, accidentes, así como diferentes incidentes que provocan cierres parciales y totales a la circulación.

En los últimos dos días se han registrado bloqueos carreteros por vehículos incendiados después de la captura y muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), por lo que se pide a la población tomar precauciones.

Población de Jalisco comienza a salir a calles y carreteras después de violencia por muerte de “El Mencho”

¿Qué carreteras y autopistas registran bloqueos?

Libramiento Veracruz

Guardia Nacional Carreteras informa a los conductores sobre cierre parcial en la carretera Libramiento Veracruz, cerca del kilómetro 032+ 000, tras un accidente vial.

#TomePrecauciones en #Veracruz se registra cierre parcial de circulación por #AccidenteVial cerca del km 032+000, de la carretera Libramiento Veracruz. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/jnp4hhuwfs — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) February 24, 2026

Carretera Buenavista-Tuxtepec

Se registra cierre parcial de circulación tras un accidente vial cerca del kilómetro 056 + 120 de la carretera Buenavista-Tuxtepec, así que si transitas por la zona toma precauciones.

#TomePrecauciones en #Veracruz se registra cierre parcial de circulación por #AccidenteVial cerca del km 056+120, de la carretera Buenavista-Tuxtepec. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/hj4MN6KxKV — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) February 24, 2026

Libramiento Villahermosa

CAPUFE alerta de cierre parcial a la circulación en el Libramiento Villahermosa, a la altura del kilómetro 6, en dirección a Cárdenas, luego del choque y salida del camino. Piden a los conductores manejar con cuidado.

Autopista Acatzingo-Cd Mendoza

Hay presencia de neblina en la zona de las Cumbres de Maltrata, por lo que se pide a los conductores disminuir la velocidad y manejar con precaución.

🌧️ 🌩️ CONDICIONES CLIMÁTICAS 🌧️ 🌩️

Autopista Acatzingo-Cd. Mendoza, continúa #neblina en la zona de las Cumbres de Maltrata. Disminuye tu velocidad y maneja con precaución. — CAPUFE (@CAPUFE) February 24, 2026

