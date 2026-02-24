El día en que depositan el pago de la pensión ISSSTE para marzo 2026
El ISSSTE ya compartí el calendario de pagos correspondiente a todo el 2026, señalando la fecha exacta de cada depósito para los jubilados
El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) ha publicado el calendario de pagos de pensión, detallando la fecha exacta para el pago del mes de marzo. Una información clave para todos los pensionados y jubilados.
Cabe destacar que las dependencias recomiendan sacar el dinero en un cajero automático dos o tres días después de la fecha del depósito, para evitar aglomeraciones y cualquier problema al respecto.
Fecha del depósito de la pensión del ISSSTE de marzo 2026
Recordemos que el pago de cada mes se realiza en los últimos días del mes anterior. Es decir, el depósito de marzo será el viernes 27 de febrero, para que los beneficiarios puedan administrar el dinero durante el mes.
Así se mantendrá la tendencia. Por ejemplo, el depósito de abril será el 27 de marzo. El calendario completo de pagos es el siguiente:
- Enero: viernes 2
- Febrero: viernes 30 de enero
- Marzo: viernes 27 de febrero
- Abril: viernes 27 de marzo
- Mayo: viernes 29 de abril
- Junio: viernes 29 de mayo
- Julio: viernes 29 de junio
- Agosto: viernes 30 de julio
- Septiembre: viernes 28 de agosto
- Octubre: viernes 30 de septiembre
- Noviembre: viernes 29 de octubre
- Diciembre: viernes 27 de noviembre
¿Habrá aguinaldo para los pensionados del ISSSTE en 2026?
Aunque todavía falta mucho tiempo para recibir el aguinaldo, lo mejor es que sí, este año, como los anteriores, se espera que el aguinaldo sea depositado a los pensionados durante la 1era quincena del mes de noviembre, aunque no hay una fecha específica todavía.
¿Cuándo depositan la Pensión Bienestar?
Cabe destacar que la Pensión del Bienestar es otro recurso que tienen millones de mexicanos. En este caso, el calendario de pagos de marzo todavía no ha sido publicado, aunque se espera que el dinero sea entregado durante la primera semana del mes.
