Tragedia en albergue del DIF: dos niñas haitianas caen a fosa séptica y mueren en Oaxaca

Mueren dos niñas haitianas, mientras se encontraban alojadas, junto con su madre, en el albergue de tránsito del DIF “Casa Pato”, ubicado en el estado de Oaxaca. El lugar en el que debían de estar seguras se convirtió en su tumba, luego de que ambas pequeñas cayeron en una fosa séptica.

Las dos pequeñas fueron reportadas como desaparecidas; más tarde, sus cuerpos fueron localizados dentro de una fosa séptica que no contaba vigilancia, ni señalética que restringiera el acceso. Te contamos los detalles del caso.

Desaparecen dos niñas haitianas y aparecen muertas en una fosa séptica

Por medio de un comunicado, el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, informó que esta tarde ocurrió una tragedia en el Centro de Asistencia Social “Casa Pato”, donde dos niñas haitianas, que se encontraban en este albergue para migrantes, cayeron en una fosa séptica en la que perdieron la vida.

Al lugar acudieron elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de Oaxaca, quienes se encargaron de recuperar los cuerpos de las pequeñas niñas originarias de Haití.

Hoy lamentamos profundamente lo ocurrido en el albergue “Casa Pato”, adscrito al Sistema @DIF_Oaxaca. Expreso mis condolencias y solidaridad con la madre y su familia. En momentos como este, lo primero es la dignidad de las personas y el respeto absoluto.



Quiero ser claro: este… — Salomón Jara Cruz (@salomonj) February 24, 2026

Por su parte, el gobernador de la entidad lamentó los hechos y expresó sus condolencias a la madre y familia de las pequeñas.

El mandatario estatal indicó que la Fiscalía de Oaxaca abrió la carpeta de investigación e inició la indagatoria para fincar las responsabilidades que procedan.

Separan del cargo al titular del DIF estatal tras muerte de niñas haitianas

En su comunicado, el gobernador de Oaxaca dio a conocer que tras la tragedia ocurrida en "Casa Pato", tomó la decisión de separar de su cargo a la directora general del Sistema DIF Oaxaca, Maribel Salinas Velasco, así como de la coordinadora general de Albergues y la directora de este espacio.

