Código rojo en Jalisco: 25 detenidos, saqueos y daños tras abatimiento de "El Mencho"

Lunes 23 de febrero con bloqueos en carreteras y autopistas

Cierres totales y parciales en carreteras de México hoy lunes 23 de febrero; autoridades piden tomar precauciones por los bloqueos.

Se registran bloqueos hoy 23 de febrero en carreteras y autopistas
Carreteras y autopistas de México reportan cierres totales o parciales a la circulación en carreteras y autopistas.|@GN_Carreteras| X
Notas,
México

Escrito por: Adriana Pacheco

Los bloqueos en las carreteras y autopistas importantes del país no se detienen y de acuerdo con CAPUFE y la Guardia Nacional hay puntos vitales que conectan con algunos estados en donde hay cortes en la circulación.

Luego de la captura y muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), se registró una reacción violenta en las carreteras de al menos 20 estados.

Quema de vehículos en Jalisco, Michoacán y Tamaulipas, se activa código rojo

¿En qué carreteras y autopistas hay bloqueos?

Autopista Gtz Zamora- Tihuatlán

CAPUFE informa que hay cierre de circulación en la autopista Gtz Zamora- Tihuatlán, a la altura del kilómetro 205, dirección Tihuatlán, debido a un accidente (trasvase de carga), por lo que se llama a los conductores a tomar precauciones.

Libramiento Oriente-Chihuahua

Se registra cierre parcial de circulación en el Libramiento Oriente de Chihuahua, cerca del kilómetro 24, dirección a Sacramento, debido a la presencia de un tracto camión con una falla mecánica.

Autopista Gómez Palacio-Corralitos

Hay cierre parcial de circulación en la autopista Gómez Palacio- Corralitos, en el kilómetro 116, dirección Corralitos por un tracto camión con falla mecánica. CAPUFE pide a los conductores manejar con precaución.

Carretera México- Morelia

Aproximadamente a las 19:26 horas del domingo 22 de febrero se registraba cierre total a la circulación en la carretera México- Morelia, Michoacán, por vehículos incendiados.

