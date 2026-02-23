Lunes 23 de febrero con bloqueos en carreteras y autopistas
Cierres totales y parciales en carreteras de México hoy lunes 23 de febrero; autoridades piden tomar precauciones por los bloqueos.
Los bloqueos en las carreteras y autopistas importantes del país no se detienen y de acuerdo con CAPUFE y la Guardia Nacional hay puntos vitales que conectan con algunos estados en donde hay cortes en la circulación.
📺🔥 “Sala de Guerra” analiza la caída de “El Mencho” con @monicagarzag y @J_Fdz_Menendez este 22 de febrero de 2026 #adnNoticias #TeHablamosConLaVerdad https://t.co/WfliT7VErx— adn Noticias (@adnnoticiasmx) February 23, 2026
Luego de la captura y muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), se registró una reacción violenta en las carreteras de al menos 20 estados.
Quema de vehículos en Jalisco, Michoacán y Tamaulipas, se activa código rojo
Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.
¿En qué carreteras y autopistas hay bloqueos?
Autopista Gtz Zamora- Tihuatlán
CAPUFE informa que hay cierre de circulación en la autopista Gtz Zamora- Tihuatlán, a la altura del kilómetro 205, dirección Tihuatlán, debido a un accidente (trasvase de carga), por lo que se llama a los conductores a tomar precauciones.
🔴 CIERRE DE CIRCULACIÓN 🔴— CAPUFE (@CAPUFE) February 23, 2026
Autopista Gtz. Zamora - Tihuatlán, km 205, dirección Tihuatlán. Cierre a la circulación por atención de accidente (trasvase de carga). Toma tus precauciones. Para más información llama al 0⃣7⃣4⃣.
Libramiento Oriente-Chihuahua
Se registra cierre parcial de circulación en el Libramiento Oriente de Chihuahua, cerca del kilómetro 24, dirección a Sacramento, debido a la presencia de un tracto camión con una falla mecánica.
🟠 CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN 🟠— CAPUFE (@CAPUFE) February 23, 2026
Libramiento Oriente de Chihuahua, km 24, dirección Sacramento. Continúa reducción de carriles por atención de incidente (tracto camión con falla mecánica). Maneja con precaución.
Autopista Gómez Palacio-Corralitos
Hay cierre parcial de circulación en la autopista Gómez Palacio- Corralitos, en el kilómetro 116, dirección Corralitos por un tracto camión con falla mecánica. CAPUFE pide a los conductores manejar con precaución.
🟠 CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN 🟠— CAPUFE (@CAPUFE) February 23, 2026
Aut. Gómez Palacio - Corralitos, km 116, dirección Corralitos. Reducción de carriles por atención de incidente (tracto camión con falla mecánica). Maneja con precaución.
Carretera México- Morelia
Aproximadamente a las 19:26 horas del domingo 22 de febrero se registraba cierre total a la circulación en la carretera México- Morelia, Michoacán, por vehículos incendiados.
#TomePrecauciones en #Michoacán se registra cierre total de circulación tras #VehículosIncendiados en la carretera México-Morelia. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/GJ8CyaqTLw— Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) February 23, 2026
adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.