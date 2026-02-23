Suspenden clases en 14 municipios del Edomex; mantiene operativo en todo el estado por violencia

El Gobierno del Estado de México (Edomex) informó que mantiene un despliegue operativo permanente en los 125 municipios de la entidad, luego de los hechos violentos registrados el fin de semana en Jalisco.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad estatal, hasta el momento no se reportan personas lesionadas ni fallecidas en territorio mexiquense.

A través un comunicado, las autoridades señalaron que el objetivo es garantizar la atención inmediata ante cualquier incidente y reforzar la presencia policial en puntos estratégicos. Asimismo, hicieron un llamado a la población para mantener la calma y atender únicamente la información difundida por canales oficiales.

Desde #Tlalnepantla, reforzamos las estrategias de seguridad para todo el #EdoMex. 📑 La Gobernadora @delfinagomeza encabeza la Mesa de Paz, a fin de coordinar acciones que protejan a las familias mexiquenses. https://t.co/VrCjnbIHIJ — Gobierno del Estado de México (@Edomex) February 23, 2026

¿Por qué suspendieron clases en 14 municipios del Estado de México?

Como medida preventiva, la Secretaría de Seguridad, en coordinación con la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación estatal, determinó suspender las actividades escolares este lunes 23 de febrero de 2026 en 14 municipios.

La decisión busca priorizar la integridad de estudiantes, docentes y personal administrativo, especialmente en zonas donde pudiera existir preocupación por los traslados.

Los municipios donde no habrá clases son:



Axapusco

Huehuetoca

Donato Guerra

San José del Rincón

Jilotepec

San Antonio la Isla

Villa de Allende

Xonacatlán

Polotitlán

Tultitlán

Tecámac

Coacalco

Chalco

Hueypoxtla

Operativo de seguridad en el Edomex tras hechos en Jalisco

Los Centros de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5) de Toluca y Ecatepec mantienen monitoreo permanente en coordinación con autoridades municipales, estatales y federales.

Según el reporte oficial, durante la jornada del domingo 22 de febrero no se registraron eventos que dejaran víctimas en la entidad.

