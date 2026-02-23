Ni el Caribe europeo ni Asia: la playa más bonita del planeta en 2026 está en México

Contra todos los pronósticos que apuntaban al Mediterráneo o al sudeste asiático, la playa más bonita del planeta en 2026 está en México. Así lo reveló el listado Travellers’ Choice Best of the Best 2026, elaborado con base en millones de opiniones y calificaciones de viajeros en Tripadvisor.

El primer lugar fue para Isla Pasión, un rincón paradisíaco frente a Cozumel que destacó por su belleza natural y ambiente relajado.

Por qué Isla Pasión es la mejor playa del mundo

A diferencia de otros destinos masivos del Caribe, Isla Pasión conserva una sensación de aislamiento difícil de encontrar en lugares de fama global. No es una playa de grandes complejos hoteleros ni de fiestas multitudinarias. Su principal atractivo es la tranquilidad.

El agua es tan clara que permite ver el fondo incluso a varios metros de profundidad, y el oleaje suele ser suave, lo que la convierte en un sitio ideal para nadar sin sobresaltos. La arena blanca y el entorno natural prácticamente intacto completan una postal que parece diseñada para el descanso.

Otro factor que destacaron los viajeros es el equilibrio entre servicios y naturaleza. Hay opciones recreativas y atención organizada, pero sin que el desarrollo turístico invada la experiencia.

Las 10 playas más bonitas del mundo en 2026

El listado global quedó conformado de la siguiente manera:



Isla Pasión – México Elafonissi Beach – Grecia Balos Lagoon – Grecia Eagle Beach – Aruba Praia da Falésia – Portugal Banana Beach – Tailandia La Jolla Cove – Estados Unidos La Pelosa Beach – Italia Manly Beach – Australia Boulders Beach – Sudáfrica

Las 10 playas más bonitas de México en 2026

Además del reconocimiento mundial, el ranking también destacó a otras playas mexicanas que se mantienen entre las favoritas de los viajeros:



Isla Pasión, Cozumel

Playa Delfines

Playa Maya

Playa Balandra

Playa El Cielo

Playa Norte

Playa Santa María

Playa El Chileno

Playa Pública San Martín

Punta Mosquito

