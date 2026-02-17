El bonito pueblo de Edomex que recuerda a los Alpes europeos y nadie se pierde en esta época del año

San Rafael es uno de esos rincones del Estado de México que sorprenden por su estética y su entorno natural. Este pequeño pueblo que pertenece a Tlalmanalco, combina arquitectura de inspiración europea con montañas y bosques que lo rodean por completo. El resultado es una postal que recuerda a ciertos pueblos alpinos, pero a poca distancia de la CDMX.

Su origen industrial, ligado a una antigua fábrica de papel impulsada por inversionistas extranjeros a finales del siglo XIX, marcó el estilo de sus construcciones y definió la identidad que todavía conserva.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

San Rafael: Un pueblo de Edomex con herencia europea en plena montaña

San Rafael creció alrededor de una papelera fundada a finales del siglo XIX, un proyecto que atrajo capital extranjero y dejó una huella visible en el trazado urbano y en las fachadas. Las casas, los antiguos edificios y la organización del pueblo mantienen ese aire de colonia europea que lo distingue de otras localidades cercanas.

El pueblo se sitúa entre bosques y montañas, lo que regala vistas amplias, aire limpio y un clima fresco gran parte del año.

Lo imprescindible para una primera visita incluye:

Recorrer la plaza central y sus edificios históricos

Subir al faro para obtener vistas del bosque y la montaña

Caminar por las calles con arquitectura de inspiración francesa

Naturaleza, aventura y volcanes a pocos minutos

Uno de los mayores atractivos de la zona es el Parque Ecoturístico Dos Aguas, un espacio natural con senderos, cascadas y riachuelos que atrae a quienes buscan contacto directo con la naturaleza. Allí se puede acampar y practicar actividades como rappel o tirolesa.

Además, San Rafael funciona como puerta de entrada al Parque Nacional Iztaccíhuatl-Popocatépetl. Desde sus alrededores se aprecian los volcanes más emblemáticos del centro del país.

Cómo llegar a San Rafael desde CDMX

San Rafael se ubica a unos 60 kilómetros de Ciudad de México. El trayecto en coche suele rondar entre una hora y una hora y media, según el tráfico. La ruta más habitual conecta con las carreteras 115 (Chalco–Amecameca) y 150 (México–Puebla).

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

