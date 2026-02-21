Gasolina a $23.49 en Jalisco: Profeco revela la ubicación de la estación más barata

La Procuraduría Federal del Consumidor señala que la gasolinera más barata de Jalisco se ubica en el Anillo Periférico de Guadalajara, vendiendo la Magna a $23.49 por litro. Esta estación de Franquicia Pemex despliega el margen de ganancia más bajo de la región Occidente este 2026 según el último reporte semanal del programa de la Profeco "Quién es Quién en los precios de los combustibles".

¿Cuál es la gasolinera más económica de Jalisco según Profeco?

La Profeco destaca que la opción más competitiva para surtir gasolina regular en Jalisco es la estación Franquicia Pemex situada en:

Dirección: Manuel Gómez Morín (Anillo Periférico) #2090, Guadalajara.

Manuel Gómez Morín (Anillo Periférico) #2090, Guadalajara. Precio: $23.49 por litro.

$23.49 por litro. Margen: $1.83 (uno de los más bajos a nivel nacional).

Este precio implica un pequeño ahorro para los automovilistas de la Zona Metropolitana, situándose el precio del combustible por debajo del promedio nacional de $23.56.

Comparativa de precios y marcas en el mercado nacional

Profeco detalla que, aunque Jalisco presenta opciones competitivas, Veracruz lidera el ahorro nacional con precios de hasta $23.19 por litro. El monitoreo semanal estipula un contraste marcado entre las marcas que apoyan la economía familiar y aquellas con los márgenes más elevados en el país.

Marcas aliadas del consumidor (más económicas):

G500

Servifácil

Valero

En contraste, Chevron, Oxxo Gas y Redco se mantienen como las firmas con los precios más altos.

#MañaneraDelPueblo En seguimiento a la Estrategia Nacional para Promover la Estabilización del Precio de la Gasolina, registramos un precio promedio nacional de la gasolina regular de $23.56 pesos por litro al 10 de febrero de 2026, destacando que más de 12 mil estaciones venden… pic.twitter.com/nhKPpP56xS — Profeco (@Profeco) February 16, 2026

Precios máximos detectados por tipo de combustible

Profeco advierte sobre variaciones que alcanzan los $27.99 pesos en productos como Premium y Diésel en el norte y bajío del país. Los automovilistas deben identificar estas estaciones para evitar sobrecostos innecesarios en el despacho de combustible.

Los precios "techo" registrados en este reporte son:

Gasolina Regular: $24.99 por litro en Saltillo, Coahuila e Irapuato, Guanajuato. Gasolina Premium: $27.99 por litro en León, Guanajuato y Hermosillo, Sonora. Diésel: $27.99 por litro en Torreón, Coahuila y Hermosillo, Sonora.

El incentivo fiscal (IEPS) se mantiene en 0% para todos los combustibles.