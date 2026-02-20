Morelos atraviesa un gran problema de desechos de ropa y esta es la solución que encontró

La diputada Andrea Gordillo Vega, del PAN, presentó una iniciativa en el Congreso local para regular los residuos textiles en Morelos. La propuesta reforma la Ley de Residuos Sólidos y de Economía Circular del estado y plantea medidas específicas para atender el impacto ambiental de la industria textil.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

La legisladora expuso que cada año se generan en el mundo cerca de 92 millones de toneladas de desechos textiles. Ropa usada, retazos y materiales sintéticos terminan en vertederos o incinerados. La iniciativa busca establecer reglas claras, fomentar consumo responsable y obligar a empresas a asumir su responsabilidad ambiental.

La diputada Andrea Gordillo Vega presenta iniciativa

La propuesta se presentó ante el Congreso de Morelos como respuesta al crecimiento de residuos derivados de la moda y la producción industrial. La diputada sostuvo que el estado debe actualizar su marco legal.

El planteamiento coloca a Morelos en la discusión sobre sostenibilidad. También envía un mensaje a empresas y consumidores sobre la urgencia de cambiar hábitos de producción y consumo.

¿Por qué es importante esta iniciativa?

La industria textil figura entre las más contaminantes del planeta. Sus desechos saturan rellenos sanitarios y liberan sustancias nocivas.

Regular los residuos textiles en Morelos permitiría reducir presión ambiental y prevenir riesgos sanitarios. Además, abre la puerta a modelos de economía circular.

¿Qué cambios propone la iniciativa?

La reforma define el concepto de “residuo textil” y lo clasifica como categoría separada dentro de los residuos sólidos urbanos. Esto facilitaría su recolección diferenciada.

También contempla campañas permanentes para promover compra responsable, reutilización y donación. A su vez, obligaría a industrias y comercios a crear programas de manejo especial.

¿Qué busca lograr con esto en Morelos?

La diputada afirmó que cada prenda reutilizada representa ahorro de recursos y menor contaminación. El objetivo es transitar hacia un modelo más sostenible.

México esta entre los 10 países que más basura electrónica genera

Si se aprueba, la medida impulsaría reciclaje y valorización de materiales. Morelos avanzaría en políticas públicas que combinen protección ambiental y desarrollo económico responsable.