¿Alcanzas ficha? Estado donde solo dan 35 turnos para sacar la curp biométrica 2026

La CURP biométrica 2026 es la evolución de la Clave Única de Registro de Población en México, diseñada para fortalecer la identidad digital al integrar los 18 caracteres alfanuméricos tradicionales con datos físicos únicos del ciudadano: huellas dactilares, fotografía digital, firma electrónica y escaneo del iris. Este registro, gestionado por el RENAPO, es gratuito y busca reducir el robo de identidad.

No obstante, algunas autoridades han limitado la emisión de este documento, obligando a la ciudadanía a pernoctar en los centros de atención para alcanzar un turno.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

¿Dónde dan 35 fichas para sacar la CURP Biométrica en 2026?

El trámite de la CURP biométrica 2026 en módulos del Registro Civil, específicamente en zonas como Cancún, Quintana Roo, presenta alta demanda; limitando la atención a solo 35 fichas diarias y generando largas filas desde la madrugada. Este proceso incluye el registro de huellas, iris y rostro para mayor seguridad.

De acuerdo con testimonios recabados, aunque existen dos computadoras habilitadas, solo una persona realiza el trámite biométrico, lo que reduce la atención diaria.



Limitación de cupo: La entrega de 35 fichas diarias causa descontento y largas filas desde las 3 am.

Ubicación: Las restricciones se reportan principalmente en oficialías del Registro Civil en Quintana Roo.

Requisitos: Para tramitarla, se requiere acta de nacimiento, identificación oficial vigente (INE/pasaporte) y la CURP tradicional.

No obligatoria: La Secretaría de Gobernación ha precisado que este trámite no es obligatorio y no debe condicionar servicios públicos.

y no debe condicionar servicios públicos. Objetivo: El registro biométrico busca mejorar la identificación y apoyar en la búsqueda de personas desaparecidas.

La medida ha generado un descontento creciente entre la población, que ve limitadas sus posibilidades de obtener el documento sin esperar horas.

El limitado número de turnos disponibles no alcanza para cubrir la demanda creciente, por lo que usuarios en redes sociales han difundido imágenes y testimonios de filas que se extienden desde temprano.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.