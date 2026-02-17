¿Usas alguno de estos 19 ventiladores? Cofepris lanza advertencia por riesgos a la salud

Si en tu hogar o en el centro médico donde te atiendes hay un ventilador o equipo de asistencia respiratoria, conviene revisar la marca y el modelo. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) emitió una alerta sanitaria para dejar de usar 19 equipos específicos debido a posibles daños graves a la salud.

¿Cuál es el riesgo con estos ventiladores médicos?

La autoridad sanitaria explicó que el problema reside en los materiales internos de los aparatos. Estos ventiladores, diseñados para uso hospitalario y domiciliario, contienen una espuma de poliuretano a base de poliéster (PE-PUR) cuya función es reducir el ruido durante la operación. Con el tiempo, dicha espuma puede degradarse. Al ocurrir esto, existe el riesgo de que el paciente inhale o ingiera partículas y compuestos químicos liberados por el material.

De acuerdo con el comunicado de la Cofepris, la exposición a estos residuos puede provocar desde irritación leve hasta complicaciones severas. Los síntomas reportados incluyen tos persistente, sibilancias o pitidos al respirar, falta de aire, bronquitis y opresión en el pecho. En casos de exposición prolongada, las autoridades señalan posibles efectos tóxicos que podrían afectar órganos como el hígado y los riñones, además de agravar padecimientos previos como asma o enfermedad pulmonar obstructiva crónica.

Modelos que deben dejar de utilizarse

La alerta abarca equipos fabricados antes del 26 de abril de 2021. La lista de modelos que la Comisión sugiere no utilizar es la siguiente:



E30 (Autorización de Uso de Emergencia)

DREAMSTATION ASV, ST, AVAPS y GO

C-SERIES ASV y S/T Y AVAPS

OMNILAB ADVANCED+

TRILOGY 100 y 200

A-SERIES BIPAP A40, A30 y Hybrid A30

Dorma 400 y 500

GarbinPlus, Aeris y LifeVent

REMstar SE Auto

SystemOne ASV4 y SystemOne (Q-Series)

Qué hacer con los equipos

Ante esta situación, la Cofepris instruyó a hospitales, clínicas privadas y profesionales de la salud a inmovilizar y segregar de inmediato los equipos identificados. No basta con apagarlos; deben realizarse un inventario detallado y almacenarse de manera segura. Posteriormente, se debe informar por escrito a la Dirección Ejecutiva de Dictamen Sanitario sobre los modelos y la cantidad de aparatos retirados, incluyendo el nombre del distribuidor.

Para los pacientes que utilizan estos dispositivos en casa, la recomendación es suspender su uso y contactar a su proveedor médico. Además, la autoridad hizo un llamado a la población general para notificar cualquier incidente o evento adverso relacionado con estos aparatos, con el fin de fortalecer la vigilancia sanitaria.

Este no es el primer llamado de atención sobre estos equipos. Antecedentes indican que ya existían demandas colectivas en contra de la empresa fabricante por la comercialización de dispositivos defectuosos en el país. Muchos de estos ventiladores llegaron a México durante la pandemia de covid-19 bajo registros de emergencia, pero alertas internacionales de la FDA en 2021 ya habían señalado fallas en los materiales. Por ello, la vigilancia sobre estos modelos se mantiene activa para proteger la vida de los usuarios.