Vacuna del sarampión: Qué efectos son normales y Cuándo consultar al médico

El reciente aumento de casos de sarampión en Estados Unidos, que ha superado los 900 contagios confirmados en 24 estados, resalta la importancia de la vacunación y de conocer los posibles efectos secundarios. La vacuna del sarampión, administrada generalmente como parte de la triple vírica (MMR: sarampión, paperas y rubéola), es altamente segura y eficaz para prevenir la enfermedad y sus complicaciones.

Entre los efectos secundarios más frecuentes se encuentran dolor, enrojecimiento o hinchazón en el lugar de la inyección, fiebre leve, sarpullido temporal o rigidez momentánea en las articulaciones. Estos síntomas suelen aparecer en las primeras 24 a 48 horas y desaparecen en pocos días, indicando que el sistema inmunitario está respondiendo a la vacuna.

Es importante reconocer los signos que requieren atención médica tras la vacuna del sarampión , aunque son poco frecuentes. Reacciones graves como dificultad para respirar, hinchazón de la cara o la garganta, fiebre alta persistente o sarpullido extendido deben ser evaluadas por un profesional sanitario. Este conocimiento ayuda a diferenciar entre efectos esperables y situaciones que podrían representar un riesgo.

¿Cuáles son los efectos secundarios de la vacuna del sarampión?

NSW Health is advising people to be alert for signs and symptoms of measles after being notified of four new cases across the state. pic.twitter.com/NLJn5ZLQJe — NSW Health (@NSWHealth) February 13, 2026

Estos síntomas suelen aparecer dentro de las primeras 24 a 48 horas y desaparecen en pocos días, lo que indica que el sistema inmunitario está respondiendo a la vacuna. La mayoría de las personas no requiere tratamiento específico, aunque aplicar un paño frío o mover suavemente el brazo puede aliviar molestias leves.

¿Cuáles son los efectos secundarios de la vacuna del sarampión que requieren atención médica?

Algunos efectos menos frecuentes con la vacuna del sarampión requieren atención médica inmediata, como reacciones alérgicas graves que incluyen dificultad para respirar o hinchazón de la cara y la garganta, fiebre alta persistente o sarpullido que se extiende rápidamente o se acompaña de malestar general.

Por lo tanto, reconocer estos signos permite diferenciar entre reacciones normales y situaciones que podrían representar un riesgo.