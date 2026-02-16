Este balneario de Hidalgo ofrece 50% de descuento a jubilados y pocos lo saben

El Parque EcoAlberto, en Hidalgo, tiene albercas y actividades al aire libre, lo que lo hacen un lugar ideal para una escapada o una salida familiar. Además, el balneario mantiene un atractivo poco difundido: un descuento del 50% en la entrada para personas con credencial INAPAM.

El complejo, ubicado en Ixmiquilpan, integra naturaleza, hospedaje y recreación familiar en un solo espacio, lo que lo coloca como una opción completa para viajes de fin de semana.

Parque EcoAlberto: Aguas termales, aventura y naturaleza

El balneario del Parque EcoAlberto destaca por sus albercas de aguas termales disponibles tanto de día como de noche, además de toboganes y chapoteaderos pensados para todas las edades. El entorno natural amplía la experiencia con áreas verdes y actividades que conectan a los visitantes con el paisaje del Valle del Mezquital.

Entre las principales atracciones se encuentran:



Albercas termales abiertas 24 horas

Toboganes recreativos de fin de semana

Área infantil y zonas familiares

Paseo en lancha y kayak en el Río Tula

Tirolesa y rappel para quienes buscan adrenalina

Caminata nocturna guiada

Zona del Gran Cañón con puente colgante

El parque también ofrece cancha deportiva, asadores, palapas y vigilancia permanente con salvavidas. En caso de emergencia, existe servicio de enfermería activo todo el día.

Hospedaje y zona de campamento para extender la visita

Quienes desean pasar la noche cuentan con varias alternativas. El complejo dispone de 17 cabañas con capacidad desde dos hasta doce personas. También existe hotel dentro del balneario y amplias zonas para acampar, tanto en el área del Gran Cañón como junto a las albercas.

Precios accesibles y descuento especial para jubilados

Uno de los grandes atractivos del EcoAlberto es su estructura de tarifas, que mantiene precios pensados para familias. Además, las personas mayores con credencial INAPAM reciben un 50% de descuento en la entrada general.

Tarifas principales del balneario:

Entrada de día (8:00 a 20:00): $140

Entrada nocturna (20:00 a 8:00): $60

Estacionamiento externo: gratis

Estacionamiento interno: $50

Renta de mesa: $50

Renta de silla: $30

Tienda de campaña (2 personas): $250

Tienda de campaña (4 personas): $350

Habitación para 4 personas: $2,000

El Parque EcoAlberto se localiza en la carretera Ixmiquilpan–Cantinela, a 8.5 kilómetros de Ixmiquilpan, Hidalgo.

