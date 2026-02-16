Este balneario de Hidalgo ofrece 50% de descuento a jubilados y pocos lo saben
El balneario de Hidalgo combina aguas termales, naturaleza y tarifas accesibles, con un beneficio especial para adultos mayores.
El Parque EcoAlberto, en Hidalgo, tiene albercas y actividades al aire libre, lo que lo hacen un lugar ideal para una escapada o una salida familiar. Además, el balneario mantiene un atractivo poco difundido: un descuento del 50% en la entrada para personas con credencial INAPAM.
El complejo, ubicado en Ixmiquilpan, integra naturaleza, hospedaje y recreación familiar en un solo espacio, lo que lo coloca como una opción completa para viajes de fin de semana.
Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.
Parque EcoAlberto: Aguas termales, aventura y naturaleza
El balneario del Parque EcoAlberto destaca por sus albercas de aguas termales disponibles tanto de día como de noche, además de toboganes y chapoteaderos pensados para todas las edades. El entorno natural amplía la experiencia con áreas verdes y actividades que conectan a los visitantes con el paisaje del Valle del Mezquital.
Entre las principales atracciones se encuentran:
- Albercas termales abiertas 24 horas
- Toboganes recreativos de fin de semana
- Área infantil y zonas familiares
- Paseo en lancha y kayak en el Río Tula
- Tirolesa y rappel para quienes buscan adrenalina
- Caminata nocturna guiada
- Zona del Gran Cañón con puente colgante
El parque también ofrece cancha deportiva, asadores, palapas y vigilancia permanente con salvavidas. En caso de emergencia, existe servicio de enfermería activo todo el día.
Hospedaje y zona de campamento para extender la visita
Quienes desean pasar la noche cuentan con varias alternativas. El complejo dispone de 17 cabañas con capacidad desde dos hasta doce personas. También existe hotel dentro del balneario y amplias zonas para acampar, tanto en el área del Gran Cañón como junto a las albercas.
Precios accesibles y descuento especial para jubilados
Uno de los grandes atractivos del EcoAlberto es su estructura de tarifas, que mantiene precios pensados para familias. Además, las personas mayores con credencial INAPAM reciben un 50% de descuento en la entrada general.
Tarifas principales del balneario:
- Entrada de día (8:00 a 20:00): $140
- Entrada nocturna (20:00 a 8:00): $60
- Estacionamiento externo: gratis
- Estacionamiento interno: $50
- Renta de mesa: $50
- Renta de silla: $30
- Tienda de campaña (2 personas): $250
- Tienda de campaña (4 personas): $350
- Habitación para 4 personas: $2,000
El Parque EcoAlberto se localiza en la carretera Ixmiquilpan–Cantinela, a 8.5 kilómetros de Ixmiquilpan, Hidalgo.
adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.