¡Alto, es un delito! La multa millonaria que pagarás por cortar el árbol que está frente a tu casa

Talar o cortar árboles es un delito en México, por lo que sí, aunque no lo creas, las autoridades te pueden imponer una multa millonaria por cortar un árbol que está frente a tu casa. Te contamos todos los detalles, para que lo pienses dos veces antes de tomar una decisión que pone en riesgo al medio ambiente y a tu bolsillo.

¿Qué pasa si corto un árbol sin permiso?

Cortar un árbol en México es una acción que está regulada por diversas leyes; por tal motivo, hacerlo sin el permiso de las autoridades del medio ambiente puede derivar en sanciones severas como una multa millonaria o hasta en años de prisión.

¿De cuánto es la multa en México por cortar un árbol?

De acuerdo con el Código Penal de la Ciudad de México (CDMX) cortar sin permiso un árbol que está frente a tu casa, se considera un delito grave que puede ser sancionado de la siguiente manera:

Multa: Entre 1,000 y 5,000 Unidades de Medida y Actualización (UMA), que equivalen a $117,310 a $586,550 pesos en 2026.

en 2026. Prisión: De 2 a 10 años, según establece el artículo 345 Bis del Código Penal para la CDMX.

A nivel federal, el Código Penal también establece fuertes multas para quienes se atrevan a cortar un árbol que está frente a su casa.

Multas económicas: Desde 100 a 3000 UMA, es decir $11,731 a los $351,930 pesos

Penas de prisión: De 6 meses a 9 años

No obstante, las sanciones pueden ser incluso peor, pues si cortas un árbol que se encuentra en alguna barranca, suelo de conservación o área de valor ambiental, el Código Penal establece multas que incluso pueden superar el millón de pesos.

¿Cuándo puedo quitar un árbol cerca de mi casa?

De acuerdo con la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) de la CDMX, un árbol puede ser podado, derribado o trasplantado solo en los siguientes casos:

Contar con el permiso previo de la alcaldía o por la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (SEDEMA).

de la alcaldía o por la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (SEDEMA). Contar con un dictamen con la justificación de las acciones a realizar

de las acciones a realizar La persona que intervenga el árbol debe de estar acreditada por la SEDEMA



Pasos para obtener un permiso para cortar un árbol frente a mi casa

Para obtener un permiso para cortar el árbol que se encuentra frente a tu casa, es necesario cumplir con los requisitos y especificaciones técnicas de la Norma Ambiental para el Distrito Federal NADF-001-RNAT-2015. Te recomendamos seguir estos pasos:

Acude a la alcaldía o dependencia local encargada del manejo de áreas verdes en tu colonia

Presenta un dictamen técnico que indique las condiciones del árbol y los riesgos que representa para tu casa

que indique las condiciones del árbol y los riesgos que representa para tu casa Esperar la inspección por parte de las autoridades

por parte de las autoridades Sigue las recomendaciones emitidas, que pueden incluir el trasplante o la reforestación como medida compensatoria

Ahora que ya conoces cuáles son las multas millonarias por cortar un árbol frente a tu casa, mejor considera tomar con calma una decisión que puede poner en riesgo severo al medio ambiente y tu economía familiar. Cumple con los requisitos y obtén los permisos si es que el árbol pone en verdadero riesgo tu casa.

