¿Tu hijo sufre bullying? Este es el protocolo que debe seguir la SEP para protegerlo del acoso escolar

El bullying volvió a encender las alertas tras el caso de Jeremy, un adolescente atacado con arma blanca en una secundaria adscrita a la Secretaría de Educación Pública (SEP), ubicada en la alcaldía Tláhuac, de la Ciudad de México (CDMX). La terrible agresión reavivó la preocupación por el acoso escolar y la seguridad en planteles públicos.

Si eres madre o padre de familia y te preguntas qué hacer, en adn Noticias te explicamos el protocolo oficial de la SEP y cómo actuar de inmediato.

Trasladan a otro hospital a Jeremy, niño apuñalado en secundaria de CDMX

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Caso Jeremy, el niño herido con arma blanca en escuela de Tláhuac

El caso Jeremy ocurrió al exterior de la Escuela Secundaria Diurna “Alfonso Caso Andrade” Número 324, en la alcaldía Tláhuac. De acuerdo con reportes policiacos, el agresor fue detenido y el menor fue trasladado a un hospital donde su estado de salud fue reportado como grave. De acuerdo con los familiares, el menor de 15 años agredido sufrió perforaciones en un pulmón, la pérdida del bazo, laceración en el riñón y pérdida de parte del intestino.

El hecho puso en el centro la discusión sobre las causas del acoso escolar, la supervisión en escuelas y los mecanismos de prevención.

¡Exigen justicia!⚖️



La agresión contra Jeremy, estudiante de 15 años herido con un arma blanca afuera de la Secundaria Diurna 324 Alfonso Caso Andrade, mantiene a su familia en alerta mientras el menor sigue hospitalizado en estado delicado. Autoridades confirmaron que el… pic.twitter.com/7x3wtyIPO1 — adn Noticias (@adnnoticiasmx) February 15, 2026

¿Qué hace la SEP contra el bullying?

La Secretaría de Educación Pública cuenta con lineamientos para atender casos de acoso escolar. Entre las medidas destacan:

Activar el protocolo interno del plantel

Notificar a madres, padres o tutores

Canalizar a orientación psicológica

Dar vista a autoridades en caso de violencia grave

Además, la autoridad educativa ha reiterado que los directivos deben intervenir de inmediato ante cualquier señal de intimidación, agresión física o ciberacoso. Si planeas hablar con la escuela, lleva registro de fechas, mensajes o testigos. Esa evidencia fortalece la denuncia.

¿Cómo denunciar bullying en la SEP?

Para denunciar un caso de bullying ante las autoridades de la SEP, puedes:

Reportarlo directamente con la dirección escolar

Acudir a la supervisión escolar de la zona

Presentar una queja formal ante la SEP de tu estado

En casos graves, acudir al Ministerio Público

También es clave saber cómo prevenir el acoso escolar o apoyar a tu hijo si crees que es víctima de acoso. Toma las siguientes medidas:

Fomentar la comunicación en casa

Detectar cambios de conducta

Promover el respeto desde edades tempranas

El caso Jeremy demuestra que ignorar señales puede tener consecuencias graves. La prevención, la denuncia y la intervención oportuna son fundamentales para proteger a niñas, niños y adolescentes del bullying en espacios que deberían ser seguros. ¿Tu escuela sabe cómo activar el protocolo de la SEP? Comparte esta información y ayúdanos a generar conciencia.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

