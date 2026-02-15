¿Tu hijo sufre bullying? Este es el protocolo que debe seguir la SEP para protegerlo del acoso escolar
El caso de Jeremy, el niño herido con un arma blanca en una secundaria de la SEP, encendió alertas sobre el bullying en las escuelas.
El bullying volvió a encender las alertas tras el caso de Jeremy, un adolescente atacado con arma blanca en una secundaria adscrita a la Secretaría de Educación Pública (SEP), ubicada en la alcaldía Tláhuac, de la Ciudad de México (CDMX). La terrible agresión reavivó la preocupación por el acoso escolar y la seguridad en planteles públicos.
Si eres madre o padre de familia y te preguntas qué hacer, en adn Noticias te explicamos el protocolo oficial de la SEP y cómo actuar de inmediato.
Trasladan a otro hospital a Jeremy, niño apuñalado en secundaria de CDMX
Caso Jeremy, el niño herido con arma blanca en escuela de Tláhuac
El caso Jeremy ocurrió al exterior de la Escuela Secundaria Diurna “Alfonso Caso Andrade” Número 324, en la alcaldía Tláhuac. De acuerdo con reportes policiacos, el agresor fue detenido y el menor fue trasladado a un hospital donde su estado de salud fue reportado como grave. De acuerdo con los familiares, el menor de 15 años agredido sufrió perforaciones en un pulmón, la pérdida del bazo, laceración en el riñón y pérdida de parte del intestino.
El hecho puso en el centro la discusión sobre las causas del acoso escolar, la supervisión en escuelas y los mecanismos de prevención.
¿Qué hace la SEP contra el bullying?
La Secretaría de Educación Pública cuenta con lineamientos para atender casos de acoso escolar. Entre las medidas destacan:
- Activar el protocolo interno del plantel
- Notificar a madres, padres o tutores
- Canalizar a orientación psicológica
- Dar vista a autoridades en caso de violencia grave
Además, la autoridad educativa ha reiterado que los directivos deben intervenir de inmediato ante cualquier señal de intimidación, agresión física o ciberacoso. Si planeas hablar con la escuela, lleva registro de fechas, mensajes o testigos. Esa evidencia fortalece la denuncia.
¿Cómo denunciar bullying en la SEP?
Para denunciar un caso de bullying ante las autoridades de la SEP, puedes:
- Reportarlo directamente con la dirección escolar
- Acudir a la supervisión escolar de la zona
- Presentar una queja formal ante la SEP de tu estado
- En casos graves, acudir al Ministerio Público
También es clave saber cómo prevenir el acoso escolar o apoyar a tu hijo si crees que es víctima de acoso. Toma las siguientes medidas:
- Fomentar la comunicación en casa
- Detectar cambios de conducta
- Promover el respeto desde edades tempranas
El caso Jeremy demuestra que ignorar señales puede tener consecuencias graves. La prevención, la denuncia y la intervención oportuna son fundamentales para proteger a niñas, niños y adolescentes del bullying en espacios que deberían ser seguros. ¿Tu escuela sabe cómo activar el protocolo de la SEP? Comparte esta información y ayúdanos a generar conciencia.
