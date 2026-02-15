¡Luces, cámara, acción! Anuncian incentivos para impulsar al cine mexicano; Salma Hayek agradece apoyo

Salma Hayek se convirtió en tendencia tras el anuncio de nuevos incentivos para la industria cinematográfica en México. La famosa actriz veracruzana acudió a Palacio Nacional, donde reconoció públicamente los apoyos al cine mexicano impulsados por el gobierno de México.

El anuncio no solo impacta a productores y creadores, también abre oportunidades laborales y económicas en todo el país. Te contamos los detalles.

Así serán los nuevos incentivos para el cine mexicano

De acuerdo con lo anunciado por el Gobierno federal, los incentivos al cine mexicano contemplan:

Un crédito fiscal contra el ISR , equivalente hasta un 30% del gasto realizado en territorio nacional, con un tope de 40 millones de pesos por proyecto.

, equivalente hasta un 30% del gasto realizado en territorio nacional, con un tope de 40 millones de pesos por proyecto. El beneficio solo se aplica si al menos el 70% del gasto corresponde a proveeduría nacional. Esto busca asegurar un impacto directo en la industria mexicana.

El esquema abarca largometrajes de ficción y animación, series de ficción y animación, documentales, animación, efectos especiales y posproducción.

Es requisito contar con una casa productora mexicana para acceder a los incentivos.

para acceder a los incentivos. El objetivo es fortalecer el cine mexicano como motor económico y cultural. Según datos oficiales compartidos durante el anuncio, la industria audiovisual genera miles de empleos directos e indirectos y aporta significativamente al PIB cultural.

Los nuevos esquemas buscan agilizar trámites y atraer inversión extranjera, lo que podría traducirse en más producciones filmadas en México.

“Es un momento muy importante para México”, expresó Salma Hayek al agradecer que se fortalezca una industria que, durante años, enfrentó recortes y dificultades para financiar proyectos nacionales.

Los nuevos incentivos fueron diseñados entre la Secretaría de Hacienda y la comunidad cinematográfica, aunque, también se busca atraer inversión extranjera, pero garantizando la contratación de talento y proveedores nacionales.

Salma Hayek habla de las dificultades que tuvo para hacer cine en México

Durante su intervención, Salma Hayek recordó los obstáculos que enfrentó al inicio de su carrera para producir en el país. Señaló que la falta de financiamiento y de incentivos limitaba el crecimiento del talento nacional.

Hoy, con estos apoyos al cine mexicano, el panorama luce distinto. La intención es que México compita como un hub cinematográfico internacional. Esto es clave en un momento donde plataformas de streaming y estudios globales buscan nuevas locaciones y contenido original en español. Al encuentro en Palacio Nacional también acudieron personalidades del cine mexicano como María Rojo, Arcelia Ramírez, Jesús Ochoa, entre otros.

