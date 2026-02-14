Se suspende contingencia ambiental por ozono en el Valle de México

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó que se suspende la Fase I de la contingencia ambiental atmosférica por ozono y sus medidas activadas el pasado jueves 12 de febrero, por lo que también se suspende el Doble Hoy No Circula.

De tal manera, que el programa Hoy No Circula regresa a su calendario habitual; estos son los autos que no circulan este viernes.

¿Por qué se suspendió la contingencia ambiental?

La tarde de este sábado 14 de febrero, la CAMe suspendió la contingencia ambiental en el Valle de México para proteger la salud de los habitantes; sin embargo, este viernes se pudo suspender esta medida, debido a que la evolución de las condiciones meteorológicas para el Valle de México mejoró por la disminución de la estabilidad atmosférica y el incremento del viento.

Esta situación climática favorable ayudó a reducir los niveles de ozono de forma continua, registrando concentraciones horarias dentro de la norma.

¿Por qué se activa la Fase 1 de Contingencia Ambiental?

La contingencia ambiental en la Ciudad de México (y la Zona Metropolitana del Valle de México) se activa principalmente cuando los niveles de ozono en el aire superan los límites establecidos para proteger la salud de la población. La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) declara la Fase 1 cuando se registra una concentración horaria máxima de ozono igual o superior a 155 partes por billón (ppb) en alguna de las estaciones de monitoreo, como ocurrió recientemente con 155 ppb en Coyoacán.

🌞¡Buen día!

El #HoyNoCircula de este viernes 6 de febrero en la #ZMVM aplica para los vehículos con #EngomadoAzul 🔵terminación de placas 9 y 0, holograma 1 y 2, y permisos.

🚗𝐸𝑥𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 - 𝐡𝐨𝐥𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐚𝐬 𝟎𝟎 𝐲 𝟎.

Este contaminante se forma por la reacción de precursores emitidos por vehículos, industrias y otras fuentes humanas, combinados con condiciones meteorológicas adversas: un sistema anticiclónico que genera fuerte estabilidad atmosférica, baja ventilación, escasa humedad, cielo despejado, intensa radiación solar y temperaturas altas (hasta 28 °C o más). Estos factores impiden la dispersión natural de los contaminantes y favorecen su acumulación, especialmente en la tarde.

