Libros de Marx Arriaga son sectarios e hicieron gran daño a los niños, advierte especialista en educación

El exsubsecretario de Educación Básica, Gilberto Guevara Niebla, lanzó una serie de cuestionamientos contra los nuevos libros de texto gratuitos impulsados por la Secretaría de Educación Pública (SEP) bajo la coordinación de Marx Arriaga. Las observaciones se dieron en entrevistas recientes en México, donde advirtió sobre riesgos pedagógicos y legales.

El especialista sostuvo que los materiales incorporan una visión ideológica cerrada que impacta directamente en la formación académica de millones de estudiantes de nivel básico.

Gilberto Guevara Niebla, quien fungió como subsecretario de Educación Básica durante los periodos 1992-1993 y 2018-2019; actualmente dirige el Instituto de Investigación Educativa de la Universidad de Guadalajara. Expresó fuertes críticas contra los nuevos libros elaborados bajo la dirección de Marx Arriaga en la SEP.|Gilberto Guevara Niebla | Facebook

Irregularidades en la elaboración de los libros

Guevara Niebla explicó que la producción inició en 2021 sin contar con planes de estudio oficiales aprobados. Según detalló, se convocó a docentes externos sin seguir los procedimientos institucionales.

"La producción de los libros de texto comenzó en 2021. Cuando entró a la Secretaría, Max Arriaga convocó a maestros de banquillo, la mayoría, a redactar los libros de texto, aun cuando no existían planes de estudio", explica.

Este proceso, afirmó, vulneró las normas internas de la SEP y dejó fuera a las áreas responsables del diseño curricular, lo que compromete la legalidad de los contenidos.

Influencia ideológica radical

El académico señaló que el proyecto se apoyó en corrientes como la pedagogía crítica y el pensamiento anticolonialista. Estas posturas, dijo, buscan confrontar modelos educativos tradicionales.

"Max Arriaga se rodeó de un grupo de pedagogos radicales que se apoyan teóricamente en la pedagogía crítica, en el pensamiento anticolonialista, en las epistemologías del sur. O sea, son corrientes que están contra la modernidad capitalista", detalla.

A su juicio, esta carga ideológica se refleja en los temas y enfoques de los libros, alejándose de una educación científica y neutral.

Rechazo a materias tradicionales

Una de las mayores preocupaciones es la eliminación del aprendizaje estructurado en áreas como matemáticas, lengua y ciencias. El especialista indicó que se privilegió el trabajo por proyectos.

"Lo peor es el rechazo a las asignaturas y a desarrollar el pensamiento abstracto en los niños y pretender sustituirlo con el trabajo por proyectos, por un pensamiento concreto propio de sociedades más primitivas", puntualiza.

Este cambio, sostuvo, limita el desarrollo del pensamiento abstracto, clave para la formación intelectual y la resolución de problemas complejos.

Falta de transparencia y posibles consecuencias

Guevara Niebla también criticó que los contenidos se mantuvieran ocultos hasta su impresión. La ausencia de consulta pública impidió un debate social amplio.

Advirtió que el daño podría reflejarse en generaciones con menor preparación académica, afectando el desarrollo educativo del país.

