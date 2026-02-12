¿Cómo está la México-Cuernavaca? Autopistas y carreteras con bloqueos hoy 12 de febrero

Ya casi es fin de semana, pero hasta entonces continuará la alta afluencia de vehículos en las autopistas y carreteras, además de los bloqueos , es por ello que te decimos cómo es el avance de las vialidades hoy jueves 12 de febrero.

Debido a accidentes automovilísticos, se cerraron algunas autopistas y carreteras hasta que servicios de emergencia tiendan la situación. Las fallas mecánicas son otras razones por las que hay reducción de carriles, así que toma precauciones.

Bloqueo en Parque Lira se extendió por más de 24 horas

¿Qué carreteras y autopistas están cerradas?

Libramiento Poniente Tampico

Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE) informó que la circulación en el Libramiento Poniente Tampico, a la altura del kilómetro 12, continúa intermitente en ambos sentidos por un accidente, pues se registró un choque de costado.

Libramiento Poniente Tampico, km 12. El accidente ha sido atendido. Tramo opera de manera normal. Maneja con precaución. 🚌🚙🚗🏍️ — CAPUFE (@CAPUFE) February 12, 2026

Autopista Córdoba-Veracruz

Hay cierre parcial a la circulación en la autopista Córdoba-Veracruz, a la altura del kilómetro 16, dirección a Córdoba. Los automovilistas reportan retrasos por la reducción de carriles debido a que un tracto camión tuvo una falla mecánica.

Autopista Córdoba - Veracruz, km 16, dirección Córdoba. Continúa reducción de carriles por atención de incidente (tracto camión con falla mecánica). Maneja con precaución. — CAPUFE (@CAPUFE) February 12, 2026

Autopista Cuernavaca-Acapulco

Se reporta cierre parcial a la circulación en la autopista Cuernavaca-Acapulco, en dirección a Acapulco, en el kilómetro 102. Hay reducción de carriles porque un árbol se cayó.

Autopista Cuernavaca - Acapulco, km 102, dirección Acapulco. Reducción de carriles por atención de incidente (caída de árbol). Maneja con precaución. — CAPUFE (@CAPUFE) February 12, 2026

¿Cómo es la situación en la México-Cuernavaca?

La circulación se restableció en la autopista México-Cuernavaca, dirección a Cuernavaca, después de que servicios de emergencia ayudaran a retirar un tracto camión con una falla mecánica, a la altura del kilómetro 78.

🟢 RESTABLECIMIENTO DE CIRCULACIÓN 🟢#AutMéxicoCuernavaca, km 78, dirección Cuernavaca. El incidente ha sido atendido. Tramo opera de manera normal. Maneja con precaución. 🚌🚙🚗🏍️ — CAPUFE (@CAPUFE) February 12, 2026