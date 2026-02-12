Entrevista: Aumentan los divorcios en México y el costo de perder el amor cada vez es más grande

Hay muchos motivos para explicar el aumento de los divorcios en México y en el mundo. No es algo que recién ocurre en 2026, va más allá. Al menos en nuestro país, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) ha registrado un aumento constante en los divorcios desde hace más de una década, y esto es algo de lo que adn Noticias platicó con el abogado civil, Teodoro Serralde.

"La manera en que convivimos ha cambiado y también las dinámicas de pareja. Cada vez hay menos matrimonios y más divorcios. Vivimos en una época de inmediatez y desechamos cosas muy rápido; desafortunadamente, ahora esto también aplica para los matrimonios y por eso cada vez vemos más divorcios", señaló.

Aumento de los divorcios en México

Al corte del 2024, el INEGI estableció que, de cada 100 matrimonios, 33.3 de ellos terminan en divorcio, aunque la cifra podría seguir en aumento para 2025 y 2026. El especialista ha detectado que el "miedo al matrimonio" es algo más común y que muchas parejas han apostado por la unión libre, pero eso no los excime de obligaciones legales con la pareja.

"Enamorarnos y tener una unión sentimental tiene consecuencias jurídicas y las debemos asimilar y prevenir", apuntó el abogado, recordando que ahora el Código Civil ya contempla obligaciones para las parejas que viven en unión libre, y que, de una u otra manera, terminan en una relación matrimonial, la cual, en el momento de complicarse, deciden terminarla.

"La gente ya no ve el matrimonio como un proyecto de vida", explicó, detallando que la necesidad de inmediatez hace que un matrimonio se convierta en una aventura cotidiana y no en un esfuerzo por el que se debe luchar para mantener.

En el mejor de los casos, la pareja se decide divorciar por un mutuo acuerdo, con un proceso que, si ocurre de forma rápida, puede concluir en dos o tres meses. Esto ocurre cuando los involucrados llegan a un acuerdo en la división de los bienes y de todo lo que construyeron como pareja, aunque la mayoría de los casos suelen ser más complicados, sobre todo cuando hay hijos de por medio.

El costo de los divorcios también va en aumento

Sí, existen casos en donde un divorcio puede ser muy sencillo. Se contrata a un abogado y el proceso cuesta menos de 10 mil pesos cuando hay acuerdo mutuo, pero, de no ser así, el proceso puede alargarse hasta 5 años y es ahí cuando el costo se eleva de manera exponencial.

Hay casos donde divorciarse cuesta más de 100 mil pesos por los problemas legales entre las parejas. Según el abogado Teodoro, estos casos ocurren cuando los involucrados se guían por su ego y no les importa lo que tengan que hacer con tal de obtener lo que desean (o que perjudique a la otra persona, en su defecto).

¿El mejor consejo para divorciarse? Llegar a acuerdos, dejar de lado los egos, el dinero, y, si hay niños o mascotas de por medio, pensar en ellos y en su estabilidad emocional. Esto reducirá la duración del proceso y los costos.

