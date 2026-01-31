Derechos de las parejas que viven en concubinato; requisitos y cómo hacer el trámite

Cada vez es más común que las parejas ya no se casen pero optan por vivir juntos y a esta figura se le llama concubinato , aquí te decimos qué obligaciones y derechos tienen las personas que no están casadas.

¿Qué derechos tienen las parejas que viven en concubinato?

Las parejas que han vivido juntas de forma continua durante al menos dos años o que tienen hijos en común pueden realizar el trámite de concubinato y así acceder a diversas protecciones legales como:

Afiliación como beneficiario en instituciones como el IMSS o ISSSTE

Derechos sucesorios en caso de fallecimiento de alguno de los concubinos

Posibilidad de reclamar pensión alimenticia

Reconocimiento legal de la familia y protección patrimonial

Requisitos y pasos para tramitar la constancia

El procedimiento para tramitar la constancia de concubinato es muy sencilla y puede hacerse en línea :

Ambas personas deben declarar voluntariamente que viven en concubinato y que son mayores de edad y deben cumplir con los siguientes requisitos:

Identificación oficial vigente

Constancia de inexistencia de matrimonio

Comprobante de domicilio en CDMX

Formato de solicitud proporcionado por la autoridad

Posteriormente se realizará la validación de los documentos y si están en orden se expedirá la constancia con validez oficial.

Cabe destacar que este documento no significa que la relación carezca de efectos legales pero puede complicar la acreditación del vínculo ante instituciones y es importante contar con ella cuando existen bienes en común o hijos.

