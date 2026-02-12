¿Sufres maltrato y necesitas un abogado? Así puedes obtener asesoría jurídica gratis con el INAPAM

El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) pone a disposición de adultos mayores de 60 años un servicio de asesoría jurídica completamente gratuita durante todo 2026. Esta iniciativa busca apoyar a quienes enfrentan problemas legales sin recursos para contratar un abogado privado.

Para muchos adultos mayores, enfrentar un proceso legal —como problemas familiares, civiles o administrativos— puede ser intimidante y costoso. Consciente de esta realidad, el INAPAM ofrece orientación y apoyo para quienes cuenten con su credencial vigente, cubriendo una variedad de materias jurídicas básicas.

De acuerdo con cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS), una de cada diez personas mayores ha sido víctima de malos tratos, es por ello que esta iniciativa del INAPAM es de suma importancia, pues en muchos casos la violencia se da en su hogar por algún miembro de la familia.

Este tipo de violencia constituye una violación de los derechos humanos e incluye el maltrato físico, sexual, psicológico o emocional; la violencia por razones económicas o materiales; el abandono; la negligencia; y el menoscabo grave de dignidad y la falta de respeto.

Requisitos para acceder a la asesoría jurídica INAPAM

Para acceder al servicio, solo se necesita tener 60 años o más, presentar credencial del INE o INAPAM vigente, y llevar documentos relacionados con el caso legal. No se requiere cita previa ni pago alguno.

Los adultos mayores interesados pueden acudir directamente a módulos del INAPAM o a las oficinas correspondientes.

¿Qué incluye el servicio?

El servicio de asesoría jurídica puede abarcar asuntos familiares, civiles, penales y otros temas legales en los que los adultos mayores necesiten orientación profesional. En casos específicos, la institución puede incluso canalizar a los beneficiarios ante otras instancias o autoridades para dar seguimiento a su problema legal.



Violencia contra las Personas Adultas Mayores.

Jurisdicción voluntaria.

Arrendamiento inmobiliario.

Terminación de comodato.

Prescripción.

Juicio sucesorio testamentario.

Juicio sucesorio intestamentario.

Rectificación de actas de nacimiento, matrimonio y defunción.

Pensión alimentaria.

Registro de adulto.

¿Dónde se encuentran los módulos del INAPAM?

Para localizar las sedes disponibles en todo el país, puedes consultar este enlace. Ahí encontrarás el módulo más cercano a tu domicilio, según tu lugar de residencia.

