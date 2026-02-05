inklusion.png Sitio accesible
¡No solo son imágenes bonitas! Pinterest abre vacantes en México con salarios desde 20 mil pesos

La plataforma busca especialistas en tecnología, ventas y operaciones. Te contamos qué perfiles necesitan y cómo enviar tu CV hoy mismo.

México

Escrito por:  Ximena Ochoa

Pinterest no solo es una red social de inspiración visual. La plataforma tecnológica anunció nuevas vacantes en México , principalmente en Ciudad de México (CDMX), con oportunidades en áreas clave como operaciones, ventas, tecnología y análisis de datos.

Aunque la empresa no publica salarios oficiales, estimaciones de portales como Glassdoor o Levels.fyi de empleo y referencias del mercado laboral señalan que los sueldos parten desde los 20 mil pesos mensuales, dependiendo del puesto y la experiencia.

A continuación, te explicamos qué hace cada cargo, los requisitos especiales y el esquema de trabajo, para que evalúes si alguna vacante encaja con tu perfil.

Vacantes de Pinterest en México

Este puesto se encarga de que las oficinas de Pinterest en CDMX funcionen correctamente y ofrezcan una buena experiencia a los empleados.

Funciones principales

  1. Supervisión de servicios como limpieza, mantenimiento y suministros
  2. Coordinación de eventos internos
  3. Relación con proveedores y arrendadores
  4. Liderazgo local de iniciativas de workplace

Requisitos especiales

  1. Al menos 5 años de experiencia en gestión de oficinas
  2. Trabajo 100% presencial, cinco días a la semana
  3. Habilidades de coordinación y resolución de problemas

Puestos comerciales y de atención a clientes

Es un rol estratégico enfocado en ventas publicitarias y crecimiento de ingresos en mercados de Latinoamérica como Colombia, Argentina y Chile.

Funciones principales

  1. Gestión de relaciones con grandes marcas
  2. Negociación de planes comerciales y presupuestos
  3. Diseño de estrategias de medios digitales

Requisitos especiales

  1. Experiencia sólida en publicidad digital
  2. Disponibilidad para viajar 4 a 6 veces al año
  3. Contrato de duración determinada

Este puesto da seguimiento a clientes activos y busca maximizar el rendimiento de sus campañas publicitarias

Funciones principales

  1. Análisis de desempeño de campañas
  2. Optimización de resultados y propuestas de crecimiento
  3. Coordinación con equipos internos de ventas y creatividad

Requisitos especiales

  1. Experiencia en gestión de cuentas o marketing digital
  2. Perfil analítico y orientación a resultados

Vacantes tecnológicas y de análisis de datos

Rol enfocado en el desarrollo y mejora de la aplicación móvil de Pinterest para usuarios de iPhone

Funciones principales

  1. Programación en Swift
  2. Mejora del rendimiento y la arquitectura de la app
  3. Resolución de problemas a gran escala

Requisitos especiales

  1. Más de 5 años de experiencia en desarrollo iOS
  2. Modalidad remota dentro de México, con visitas ocasionales a oficina

Este puesto conecta datos, publicidad y toma de decisiones, ayudando a medir el impacto real de las campañas.

Funciones principales

  1. Análisis de efectividad publicitaria
  2. Desarrollo de estudios de medición
  3. Asesoría técnica a anunciantes y agencias

Requisitos especiales

  1. Experiencia en analítica y medición de campañas digitales
  2. Capacidad para explicar datos complejos a perfiles no técnicos

¿Cómo postularte a las vacantes de Pinterest?

El proceso se realiza en línea y solicita:

  1. CV actualizado
  2. Perfil de LinkedIn
  3. Datos de contacto
  4. Aceptar el esquema presencial, según el puesto

Estas vacantes confirman que Pinterest va más allá de las imágenes bonitas y se consolida como una opción laboral atractiva en México, con sueldos competitivos y proyección regional.

