¡Busca alternativas! Carreteras de México con cierres por accidentes hoy; recomendaciones
Si vas a salir a carretera conoce la lista de autopistas que reportan complicaciones y cierres hoy 11 de febrero.
Si vas a salir a carretera , te recomendamos tomar previsiones debido a que hoy 11 de febrero hay cierres por accidentes y trabajos de mantenimiento, conoce cuáles son las autopistas que tienen afectaciones para llegues a tiempo a tu destino.
Carreteras cerradas hoy 11 de febrero
De acuerdo con información de la Guardia Nacional Carreteras , en Veracruz se registró un accidente vial cerca del kilómetro 068+500 de la carretera Ent. La Tinaja-Veracruz por lo que la circulación es lenta.
También hay un cierre parcial de la circulación cerca del kilómetro 163+800 de la carretera Córdoba-Ent Boticaria y cerca del kilómetro 136+300 de la carretera Banderilla-Perote.
Se registra un cierre parcial en la circulación de la autopista México-Cuernavaca en el kilómetro 25 con dirección a CDMX debido a que un tracto camión reportó una falla mecánica.
En la autopista La Carbonera-Puerto México en el kilómetro 230 con dirección a La Carbonera continúa el cierre a la circulación por atención de accidente. Las Plazas de Cobro Los Chorros y Huachichil permanecerán cerradas en eses sentido.
Por otro lado, en la Autopista Cuernavaca-Acapulco en el kilómetro 131 con dirección a Cuernavaca personal se encuentra laborando para retirar una unidad siniestrada y hay reducción de carriles.
En la Autopista Querétaro-Irapuato en el kilómetro 13 con dirección a Querétaro hay reducción de carriles por atención de accidente.
Recomendaciones para viajar en carretera
- Verifica el estado del vehículo
- Consulta rutas y asegúrate de que tu canastilla de viaje este bien puesta
- Revisa las llantas y rótalas
