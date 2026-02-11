Alertan por presencia de lobos marinos en México; esto debes hacer si ves uno

En el mar existen muchas especies y algunas se dejan observar por temporadas y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) alertó a los turistas y habitantes de la zona de Balandra que tengan cuidado debido a que hay avistamiento de lobos marinos.

Avistamiento de lobos marinos en Baja California

De acuerdo con la Conanp, en las Reservas de la Biósfera El Vizcaíno y Complejo Lagunar Ojo de Liebre se ha reportado el avistamiento de lobos marinos. Estas especies salen a la orilla de las playas por descanso o termorregulación, por ello, se pide a los visitantes no acercarse a ellos.

Esta Reserva es una de las áreas protegidas más extensas de México con más de 2.5 millones de hectáreas y se trabaja para proteger y sensibilizar a la población sobre la importancia de los lobos marinos. Cabe recordar que hace poco se rescató a un lobo marino hembra que se encontraba enredada en una red y tras brindarle atención de manera exitosa volvieron a liberarla.

¿Qué hacer en caso de ver un lobo marino?

Para poder garantizar el bienestar del ejemplar y la seguridad de los visitantes las autoridades recomiendan a la población tomar en cuenta lo siguiente:

No acercarse a menos de 20 metro s de los lobos marinos ya que pueden reaccionar de forma agresiva

s de los lobos marinos ya que pueden reaccionar de forma agresiva No se les debe dar comida humana ya que eso altera su comportamiento de caza natural y puede causarles daños digestivos graves

ya que eso altera su comportamiento de caza natural y puede causarles daños digestivos graves Evitar arrojarles agua o arena para que regresen al mar

para que regresen al mar Es importante mantener a los perros con correa para evitar ataques o transmisión de enfermedades zoonóticas

En caso de que sospeches que el animal está herido o enredado es importante avisar a la Profepa o al personal del Área Natural Protegida.

Liberan a 3 lobos marinos en el Golfo de California

