Alertan por presencia de lobos marinos en México; esto debes hacer si ves uno
Cada vez se ha vuelto más común ver a lobos marinos salir a la orilla de las playas, por ello, la Conanp emitió una alerta y algunas recomendaciones.
En el mar existen muchas especies y algunas se dejan observar por temporadas y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) alertó a los turistas y habitantes de la zona de Balandra que tengan cuidado debido a que hay avistamiento de lobos marinos.
Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.
Avistamiento de lobos marinos en Baja California
De acuerdo con la Conanp, en las Reservas de la Biósfera El Vizcaíno y Complejo Lagunar Ojo de Liebre se ha reportado el avistamiento de lobos marinos. Estas especies salen a la orilla de las playas por descanso o termorregulación, por ello, se pide a los visitantes no acercarse a ellos.
Esta Reserva es una de las áreas protegidas más extensas de México con más de 2.5 millones de hectáreas y se trabaja para proteger y sensibilizar a la población sobre la importancia de los lobos marinos. Cabe recordar que hace poco se rescató a un lobo marino hembra que se encontraba enredada en una red y tras brindarle atención de manera exitosa volvieron a liberarla.
¿Qué hacer en caso de ver un lobo marino?
Para poder garantizar el bienestar del ejemplar y la seguridad de los visitantes las autoridades recomiendan a la población tomar en cuenta lo siguiente:
- No acercarse a menos de 20 metros de los lobos marinos ya que pueden reaccionar de forma agresiva
- No se les debe dar comida humana ya que eso altera su comportamiento de caza natural y puede causarles daños digestivos graves
- Evitar arrojarles agua o arena para que regresen al mar
- Es importante mantener a los perros con correa para evitar ataques o transmisión de enfermedades zoonóticas
En caso de que sospeches que el animal está herido o enredado es importante avisar a la Profepa o al personal del Área Natural Protegida.
Liberan a 3 lobos marinos en el Golfo de California
adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.