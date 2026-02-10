¡Muy lejos de Dinamarca! México entre los países más corruptos del mundo, revela Transparencia Internacional

La corrupción es un problema social y México se encuentra estancado en ella, de acuerdo con una investigación de Transparencia Internacional, que posiciona al país en el número 141.

De acuerdo con la organización no gubernamental, en materia de percepción de corrupción México está literalmente en rojo, en el mapa "Corrupción Perceptions Index" al solo tener 27 de un total de 100 puntos.

Corrupción afecta a México y a todo el mundo

El índice de Percepción de la Corrupción (IPC) muestra que México se ubica en la posición 141 de los 182 evaluados y tiene 27 puntos, en una escala en donde cero es (altamente corrupto) y 100 (la mejor calificación).

El informe muestra que países como México, Brasil y Colombia, han permitido que el crimen organizado transnacional se infiltre en la política durante años, derivando en que la percepción de corrupción sea muy alta.

¿Cuáles son los países con mayor corrupción?

Aunque la corrupción afecta a todo el mundo, hay algunos países que ya reprobaron definitivamente tras ser evaluados y son:

Somalia: 9 puntos

Venezuela: 10 puntos

Nicaragua 14 puntos

Haití: 16 puntos

Afganistán: 16 puntos

México: 27 puntos

El narcopoder en Sinaloa y México influye en el estancamiento económico según Brookings

¿Qué países tienen menor corrupción?

Dinamarca: 89 puntos

Finlandia: 88 puntos

Singapur: 84 puntos

Nueza Zelanda: 81 puntos

Suecia: 80 puntos

Suiza: 80 puntos

Alemania: 77 puntos

Japón: 71 puntos

Francia: 66 puntos



¿Corrupción disminuyó o aumentó en México?

Estos índices muestran una pequeña recuperación en México, por decirse que casi es mínima, pues en la medición previa obtuvo 26 puntos. Es por ello que aún está lejos de su nivel máximo que fue de 37 puntos y que se registró en 2001.

