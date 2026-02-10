Banxico lanzará 3 monedas del Mundial 2026 en oro y plata y este será su precio

La pasión por el futbol y la numismática se juntan este 2026, porque el Banco de México (Banxico) lanzará 3 monedas que conmemoran el Mundial 2026 que tendrá como sede a México, Estados Unidos y Canadá.

En adn Noticias, te contamos todo lo que debes saber sobre estas piezas coleccionables, su diseño, valor estimado y cómo obtenerlas este 2026.

¿Cómo serán las monedas del Mundial 2026?

Las monedas del Mundial 2026 aprobadas por la Cámara de Diputados y el Banco de México tendrán diseños alusivos al evento futbolístico, combinando tradición cultural y pasión deportiva. Estas serán sus principales características:

Moneda de oro (25 pesos)

Con valor nominal de $25 y fabricada con oro puro (.999 milésimos), esta pieza circular pesa alrededor de 7.776 gramos, es decir, ¼ de onza troy.

Moneda de plata (10 pesos)

Equipada con una onza troy de plata pura (.999), esta pieza de 40 mm tendrá un diseño alusivo al Mundial.

Moneda bimetálica (20 pesos)

Con valor nominal de $20, será dodecagonal, con aleación de alpaca plateada y anillo de bronce-aluminio.

Todas las monedas tendrán el Escudo Nacional en anverso y en el reverso un motivo relacionado con la Copa Mundial 2026 que definirá Banxico antes de su lanzamiento oficial.

¿Dónde y cuándo puedo comprar monedas conmemorativas del Mundial 2026?

De acuerdo con el proyecto aprobado por los diputados, Banxico contará con 90 días para definir los diseños oficiales de las monedas y comenzar con su acuñación. Las monedas conmemorativas del Mundial 2026 no reemplazarán a las que circulan actualmente.

Si quieres comprar monedas conmemorativas del Mundial 2026 en México es importante que sepas que aunque cada pieza tiene un valor nominal de 10, 20 o 25 pesos, su precio real dependerá del valor internacional del metal.

Banxico y la Casa de Moneda publicarán fechas y detalles exactos de disponibilidad próximamente; por ahora, es recomendable estar al pendiente de comunicados oficiales y de la información publicada en adn Noticias.

