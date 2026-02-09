La falla dormida “La Venta - Chacalapa” en Guerrero y Oaxaca que pone en alerta a México por megaterremoto

México es un país con una elevada actividad sísmica y, a grandes rasgos, eso podría explicarse por su posición geográfica, donde convergen la placa de Cocos, la placa del Caribe y la placa Norteamericana; sin embargo, también hay otras fallas que ponen en alerta a los investigadores y una de ellas es la falla dormida de "La Venta - Chacalapa", que se extiende frente a los estados de Guerrero y Oaxaca.

De acuerdo con el Instituto de Investigaciones Geológicas y Atmosféricas (IIGEA),la estructura del Sistema de Fallas La Venta-Chacalapa (LVC) plantea un escenario de riesgo sísmico que se ha subestimado durante años.

La peligrosidad de la falla dormida La Venta - Chacalapa

Este lugar es diferente a otras zonas de subducción en el mar, ya que no tiene actividad sísmica constante. De hecho, históricamente no hay registros de grandes terremotos provocados por la falla LVC, el problema es que esto debe ser motivo de alerta, no de tranquilidad.

Los datos de la investigación del IIGEA revelan que la falla parece estar completamente bloqueada, lo cual sería el motivo por el que no libera tensión de forma gradual y, en su lugar, acumula energía.

Se estima que podrían ser incluso siglos de energía acumulada los que hay en la falla LVC. Aunque tiene un movimiento lento, su enorme longitud de 650 km le da un potencial sísmico muy alto.

¿Un megaterremoto que ocurre cada milenio?

Las estimaciones podrían indicar que una falla así puede generar un megaterremoto aproximadamente cada mil años. Esto explicaría por qué no hay un registro histórico de actividad fuerte en la zona, ya que habría tenido un movimiento telúrico exponencial en las épocas donde no había registros.

Los investigadores señalan que esta falla podría significar un riesgo similar a la falla de San Andrés en California, provocando riesgos de un sismo que, mínimo, podría alcanzar la magnitud de 8.1 en caso de un deslizamiento.

