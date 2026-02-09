Impuestos a refrescos y cigarros suman al repunte de la inflación por los cielos

El arranque de 2026 llegó con presiones claras para el bolsillo de las familias mexicanas. La inflación anual se ubicó en 3.79% durante enero, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), lo que confirma un repunte frente al cierre de 2025 y mantiene viva la llamada cuesta de enero, aunque de forma más moderada de lo previsto por los analistas.

El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) aumentó 0.38% mensual, impulsado principalmente por el encarecimiento de productos de consumo cotidiano como refrescos, cigarros y alimentos preparados, mientras que algunos básicos mostraron alivios temporales.

¿Qué productos subieron más al inicio de 2026?

Durante enero, los mayores aumentos se concentraron en mercancías y servicios de consumo frecuente. Estos son los productos y servicios que más presionaron la inflación:



Cigarros : incremento mensual de 14.51%, el más alto del mes

: incremento mensual de 14.51%, el más alto del mes Refrescos envasados

Loncherías, fondas, torterías y taquerías : alza de 1.18%, reflejo del aumento en insumos

: alza de 1.18%, reflejo del aumento en insumos Restaurantes y similares : subieron 0.84%

: subieron 0.84% Plátano : encarecimiento de 12.96%

: encarecimiento de 12.96% Limón : aumento de 21.21%, uno de los productos agrícolas más volátiles

: aumento de 21.21%, uno de los productos agrícolas más volátiles Electricidad : alza de 0.99%

: alza de 0.99% Servicio doméstico: incremento de 1.61%

Estos aumentos explican buena parte del avance de la inflación subyacente, que cerró enero en 4.52% anual, su nivel más alto desde finales de 2023; no obstante, conviene recordar que los refrescos y el cigarro tuvieron aumento en el IPES .

En enero 2026, el Índice Nacional de Precios al Consumidor #INPC se ubicó en 143.588 y representó un aumento de 0.38% respecto al mes anterior. Con este resultado, la inflación general anual fue de 3.79%.



Por componente, la inflación anual fue la siguiente:

Productos que bajaron de precio

Algunos bienes clave registraron reducciones en sus precios, lo que ayudó a contener un mayor impacto inflacionario:



Transporte aéreo: caída de 36.64%*

caída de 36.64%* Huevo : disminución de 6.31%

: disminución de 6.31% Gas doméstico LP

Cebolla : reducción de 7.65%

: reducción de 7.65% Lechuga y col : descenso de 10.43%

: descenso de 10.43% Servicios turísticos en paquete: baja de 8.79%

En conjunto, los precios de frutas y verduras registraron una caída anual de 1.84%, mientras que los productos pecuarios aún mostraron incrementos.

¿Qué esperar para los próximos meses?

El repunte inflacionario ya era anticipado por el mercado. Ante este escenario, Banxico decidió pausar los recortes a la tasa de interés, manteniéndola en 7%, además ajustó su previsión de inflación para el cierre de 2026 a 3.5%.

Para los consumidores, el mensaje es claro: los mayores ajustes están en alimentos procesados, bebidas y servicios, por lo que comparar precios, moderar gastos hormiga y aprovechar productos a la baja puede marcar la diferencia mientras la inflación sigue dando señales de resistencia.

