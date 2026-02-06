Cajetillas de cigarros cambian imagen y estas serán las nuevas advertencias

Las cajetillas de cigarros en México cambiarán de manera visible a partir de 2026 como parte de una nueva estrategia nacional de salud pública para combatir el tabaquismo. La Secretaría de Salud, junto con la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), anunció la actualización obligatoria de advertencias sanitarias en todos los empaques de productos de tabaco.

La medida busca impactar directamente en la percepción de riesgo de los consumidores, especialmente adolescentes y jóvenes, mediante imágenes más explícitas y mensajes más claros sobre las consecuencias del consumo.

¿Qué cambios se implementan en las cajetillas?

Las nuevas cajetillas de cigarros incluirán advertencias gráficas que ocuparán hasta el 75% del empaque, desplazando gran parte del diseño comercial de las marcas. Las imágenes mostrarán daños reales en órganos como pulmones, corazón y garganta.

Además, se limitará el uso de colores llamativos y elementos visuales que puedan resultar atractivos, reforzando el enfoque sanitario sobre el promocional.

¿Cuáles son las principales advertencias nuevas?

Entre los mensajes más visibles se integran frases directas como:



Fumar causa ansiedad, depresión, cáncer y muerte prematura

El tabaco provoca enfermedades cardíacas, ceguera, trastornos metabólicos y gangrena

El humo afecta a mascotas y el entorno; y genera malformaciones en el embarazo

También se agregarán líneas telefónicas y sitios de apoyo para dejar de fumar.

¿Cuándo entran en vigor estas advertencias?

Las autoridades establecieron un periodo de transición durante 2026 para que las empresas renueven todos sus empaques:



Primera etapa: Del 1 de julio al 31 de diciembre de 2026

Segunda etapa: Del 1 de enero al 30 de junio de 2027

Tercera etapa: Del 1 de julio de 2027 al 29 de febrero de 2028

Una vez concluido el plazo, quedará prohibida la venta de cajetillas con diseños antiguos.

¿Por qué se realizan estos cambios?

México busca fortalecer la prevención del consumo ante el aumento de enfermedades relacionadas con el tabaco.

Especialistas en salud pública señalan que las advertencias visuales reducen la curiosidad por fumar y aumentan los intentos de abandono del hábito.

¿Qué pasa con los productos sin humo y otras variantes?

Los cigarrillos electrónicos, tabaco calentado y presentaciones similares también deberán incluir advertencias sanitarias visibles.

Las autoridades advierten que estos productos siguen representando riesgos importantes para la salud.

Responsabilidades de las empresas y consecuencias del incumplimiento

Las tabacaleras deberán respetar tamaño, contenido y rotación de mensajes establecidos por la norma.

El incumplimiento podrá derivar en multas, decomisos de mercancía y suspensión de comercialización.

