Adiós al programa compensatorio de riego: últimos días en estos estados del Valle de México

El Gobierno de Baja California cierra el censo de beneficiarios para el programa compensatorio de riego en el Distrito 014 del Valle de Mexicali. Los últimos días de registro se concentran en febrero, con fechas específicas para cada módulo de riego en estados de esta zona agrícola del Valle de México.

Este esquema surgió tras acuerdos entre autoridades federales y productores para mitigar el impacto de los cambios en la distribución del agua. El programa compensatorio de riego contempla 70 millones de pesos para apoyar a agricultores afectados por las nuevas políticas hídricas en la región fronteriza.

Fechas límite para registro en el programa compensatorio de riego del Valle de Mexicali

El programa compensatorio de riego opera exclusivamente en el Distrito 014 del Valle de Mexicali, Baja California, donde la autoridad estatal definió un calendario preciso para cada zona. Los últimos días de censo son cruciales para que los productores acrediten su condición y accedan al apoyo económico en estos estados del Valle de México.

Calendario de registro por localidad y módulo:

Benito Juárez: del 5 al 13 de febrero en los módulos M6 y M7

del 5 al 13 de febrero en los módulos M6 y M7 Carranza-Guadalupe Victoria: hasta el 13 de febrero en módulos de riego M8, M94 y M98

hasta el 13 de febrero en módulos de riego M8, M94 y M98 Ejido Sinaloa: hasta el 13 de febrero en los módulos M14, M15 y M16

hasta el 13 de febrero en los módulos M14, M15 y M16 Ejido Michoacán: del 5 al 13 de febrero en módulos M17 y M18

del 5 al 13 de febrero en módulos M17 y M18 Progreso: del 5 al 13 de febrero en módulos M19 y M20

del 5 al 13 de febrero en módulos M19 y M20 Coahuila KM 57: hasta el 13 de febrero en módulos M21 y M22

El censo inició a finales de enero de 2026 con el objetivo de integrar el padrón oficial de usuarios que recibirán el recurso. La Conagua dialoga con Sonora para extender el esquema a los módulos 1, 2 y 3 del mismo distrito bajo jurisdicción sonorense.

Requisitos para acceder al programa compensatorio de riego en Baja California

Los usuarios del Distrito de Riego 014 deben acreditar su condición de productores activos con documentación oficial vigente para evitar duplicidades en el padrón. Solo quienes cumplan con los criterios verificables podrán acceder al monto estimado de 70 millones de pesos en apoyos económicos.

Documentos necesarios para el registro:

Identificación oficial vigente (INE o pasaporte)

Comprobante de domicilio no mayor a tres meses (recibo de CFE u hoja del comisariado ejidal)

CURP del titular solicitante

Documento que acredite cuenta Conagua (permiso de siembra o constancia del padrón de usuarios)

Las autoridades estatales establecieron reglas de operación estrictas para asegurar que el recurso llegue a quienes realmente trabajan la tierra en el valle. Este programa nació de un acuerdo tripartita para dar certidumbre al sector agrícola afectado por las políticas hídricas recientes.