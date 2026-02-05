Verificación vehicular en Jalisco: habrá multas y sanciones legales a quienes no realicen el trámite en estos municipios

Los conductores de Jalisco deben cumplir con la verificación vehicular en 2026 para evitar multas y sanciones legales que podrían superar los 2 mil pesos. El Gobierno del estado confirmó que este procedimiento es obligatorio en diversos municipios del territorio jalisciense.

¿Cuáles son los municipios de Jalisco donde la verificación vehicular es obligatoria?

La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial determinó que 18 municipios deben cumplir con este requisito en 2026. El programa aplica en zonas metropolitanas y ciudades estratégicas donde circula mayor parque vehicular, con obligatoriedad definida por autoridades estatales para reducir contaminantes y ordenar el cumplimiento anual.

Área Metropolitana de Guadalajara: Guadalajara, Ixtlahuacán de los Membrillos, Juanacatlán, El Salto, Tlajomulco de Zúñiga, San Pedro Tlaquepaque, Tonalá, Zapopan y Zapotlanejo

Guadalajara, Ixtlahuacán de los Membrillos, Juanacatlán, El Salto, Tlajomulco de Zúñiga, San Pedro Tlaquepaque, Tonalá, Zapopan y Zapotlanejo Área Metropolitana de Ocotlán: Ocotlán, Jamay y Poncitlán

Ocotlán, Jamay y Poncitlán Área Metropolitana del Sur: Zapotlán el Grande, Gómez Farías y Zapotiltic

Zapotlán el Grande, Gómez Farías y Zapotiltic Otros municipios: Tepatitlán de Morelos, Puerto Vallarta y Lagos de Moreno

En estas localidades la revisión resulta indispensable para circular, debido a acuerdos ambientales regionales y a la coordinación metropolitana que refuerza vigilancia, calendario y sanciones administrativas. El alcance territorial busca uniformidad normativa y control vehicular efectivo en todo Jalisco hoy.

Conoce los detalles de la verificación vehicular en Jalisco.|Gobierno de Jalisco

Las sanciones y multas para quienes no hagan la verificación vehicular

El costo regular del trámite es de 500 pesos cuando se realiza en el mes correspondiente según el calendario oficial. Sin embargo, quienes acudan de manera extemporánea pagarán 550 pesos, lo que representa un recargo del 10% sobre la tarifa establecida por las autoridades.

Las sanciones administrativas por no verificar el vehículo incluyen multas que superan los 2 mil pesos y restricciones para circular en el estado. El portal oficial del refrendo vehicular advierte que estas penalizaciones se aplican cuando los conductores omiten completamente su obligación legal de presentar su unidad a revisión.

Quienes no aprueben el examen tienen 30 días naturales para regresar al mismo centro verificador sin costo adicional. Si el vehículo reprueba por segunda ocasión, el propietario debe realizar las reparaciones necesarias y volver a programar una cita para obtener el distintivo que acredita el cumplimiento de la normativa ambiental.