Confirmado por el Gobierno de Jalisco: estos municipios exigen verificación vehicular y habrá multas a quienes no cumplan

Los automovilistas de diversos puntos del estado deben cumplir con una obligación que, de ignorarse, puede resultar en sanciones económicas considerables. El Gobierno de Jalisco confirmó que la verificación vehicular es un requisito ineludible en varios municipios, donde las autoridades aplicarán multas a quienes no acaten esta disposición durante 2026.

¿Qué municipios de Jalisco exigen la verificación vehicular?

El Gobierno de Jalisco estableció que diversas localidades del estado tienen la obligación de someter sus vehículos a este proceso de revisión ambiental. La medida aplica principalmente en las zonas metropolitanas y algunas ciudades estratégicas del interior del estado.

Municipios con verificación obligatoria:

Área Metropolitana de Guadalajara: Guadalajara, Zapopan, San Pedro Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco de Zúñiga, El Salto, Ixtlahuacán de los Membrillos, Juanacatlán y Zapotlanejo

Zona Metropolitana de Ocotlán: Ocotlán, Jamay y Poncitlán

Zona Metropolitana del Sur: Zapotlán El Grande, Gómez Farías y Zapotiltic

Otros municipios: Tepatitlán de Morelos, Puerto Vallarta y Lagos de Moreno

Los conductores que residen o circulan regularmente en estas localidades deben verificar el calendario oficial para realizar el trámite en el bimestre correspondiente. El costo regular es de 500 pesos, pero quienes acudan fuera de su periodo asignado pagarán 550 pesos.

¿Cuánto cuesta la multa por no verificar tu vehículo en Jalisco?

Las sanciones por evadir este requisito representan un golpe significativo al bolsillo de los automovilistas que optan por ignorar la normativa estatal. La Ley de Movilidad vigente en Jalisco establece penalizaciones determinadas por el valor de la UMA de febrero 2026 que es de 117,31 pesos diarios.

Montos de las multas en 2026:

Sanción mínima: 2,346.20 pesos (20 UMAS)

Sanción máxima: 2,932.75 pesos (25 UMAS)

Las autoridades estatales advierten que, además de las multas administrativas, los vehículos sin verificación pueden enfrentar restricciones para circular en las vialidades de los municipios obligados. Quienes cumplan con el refrendo vehicular a tiempo continúan accediendo a la verificación gratuita como beneficio.