Alerta conductores: aumentó la multa por exceso de velocidad en CDMX y esto deberás pagar ahora

Conductores de la capital deben tomar nota ante cambios recientes en sanciones viales. La multa de exceso de velocidad registra un aumento en CDMX que impacta el bolsillo, y lo que deberás pagar ahora te sorprenderá.

El incremento del 3.69% en la Unidad de Medida y Actualización (UMA), que alcanzó los 117.31 pesos diarios, impacta directamente en las sanciones viales. Las autoridades calculan todas las multas con base en este indicador que emite el INEGI cada año

¿Cuánto pagarás ahora con el aumento de la multa de exceso de velocidad en CDMX?

El Reglamento de Tránsito establece sanciones diferenciadas según la zona donde cometas la infracción. Rebasar los límites en vías de 50 y 40 kilómetros por hora te costará entre 10 y 20 UMAs, es decir, de 1,173.10 hasta 2,346.20 pesos.

Las zonas de tránsito calmado, donde la velocidad máxima permitida es menor a 30 kilómetros por hora, aplican multas más severas. La sanción oscila entre 20 y 30 UMAs, lo que representa un desembolso de 2,346.20 hasta 3,519.30 pesos si un oficial te detiene.

El incremento responde al ajuste de la UMA aplicado desde febrero y afecta directamente el cálculo de infracciones viales. Autoridades recomiendan respetar límites establecidos, ya que el exceso de velocidad figura entre faltas con mayor impacto económico en CDMX hoy.

El aumento de la UMA llevó a que la sanción por exceso de velocidad sea un dineral. |Getty

Diferentes aumentos en multas en CDMX

Otras conductas sancionadas también reflejan el aumento en CDMX tras la actualización de la UMA vigente. Infracciones cotidianas ahora generan pagos más altos, por lo que resulta clave identificar montos oficiales y evitar sorpresas durante revisiones de tránsito este año.

Multas vigentes desde el 1 de febrero de 2026:

Pasarse un alto: de 1,173.10 a 2,346.20 pesos (10 a 20 UMAs)

de 1,173.10 a 2,346.20 pesos (10 a 20 UMAs) Uso del celular al conducir: de 3,519.30 a 4,105.85 pesos (30 a 35 UMAs)

de 3,519.30 a 4,105.85 pesos (30 a 35 UMAs) No usar el cinturón de seguridad: de 586.55 a 1,173.10 pesos (5 a 10 UMAs)

de 586.55 a 1,173.10 pesos (5 a 10 UMAs) Invadir carril del Metrobús: de 4,692.40 a 7,038.60 pesos (40 a 60 UMAs)

de 4,692.40 a 7,038.60 pesos (40 a 60 UMAs) Estacionarse en lugar prohibido: de 1,173.10 a 2,346.20 pesos (10 a 20 UMAs)

de 1,173.10 a 2,346.20 pesos (10 a 20 UMAs) Circular con Hoy No Circula: de 2,346.20 a 3,519.30 pesos (20 a 30 UMAs)

Conocer estos ajustes permite tomar decisiones informadas al conducir por la ciudad y planear gastos asociados al vehículo. El cumplimiento del reglamento ayuda a reducir riesgos viales y evita desembolsos elevados derivados de multas actualizadas durante operativos constantes locales viales.