México sufrirá cambios bruscos de temperatura este martes 3 de febrero

México sufrirá cambios extremos de temperatura durante este martes 3 de febrero, con un frío intenso durante la madrugada y la noche, y un calor "infernal" durante la tarde. De igual manera, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) establece en su pronóstico que el evento "Norte" provocará cambios significativos en el clima.

Estados afectados por heladas este 3 de febrero

Hay un frente frío que circula por el norte y el centro del país, provocando temperaturas muy bajas que han puesto en alerta a los estados de Sonora, Chihuahua, Durango y Zacatecas, en donde podrían llegar a los -10 °C durante la madrugada.

Por su parte, en la Ciudad de México y en el Estado de México se han activado alertas de frío por temperaturas que irán de 1 a los 6 °C durante las primeras horas del día. Así, aunque habrá sol durante la tarde, predominará el ambiente frío a muy frío, sobre todo en la sombra.

Estados afectados por calor intenso este 3 de febrero

Por otro lado, habrá temperaturas mucho más elevadas en la zona del Pacífico y el Golfo de México, donde el calor superará los 25 grados durante el día e incluso podría llegar a 35 grados en Chiapas y Tabasco.

En la península de Yucatán se hará presente el evento " Norte ", por lo que se esperan fuertes vientos que provocarán una sensación más fresca durante el día, a pesar del intenso sol que habrá.

Recomendaciones por cambios bruscos de temperatura

Los cambios bruscos de temperatura suelen ser un factor para que las personas se enfermen durante la época. Es por eso que se pide a la población estar lista para las diferentes situaciones del día. Es decir, estar bien tapados durante la mañana, "frescos" durante la tarde y volver a cubrirse durante la noche.

