Chiapas: Joven ataca a su madre con agua hirviendo y le provoca graves quemaduras

Un joven todavía no identificado atacó a su madre en Chiapas con agua hirviendo. Medios locales señalan que habrían tenido una fuerte discusión y que después el individuo arrojó el agua a la señora de 65 años para después huir del lugar.

La madre resultó con graves quemaduras de tercer grado y tuvo que ser hospitalizada, mientras que el atacante se dio a la fuga y todavía es buscado por las autoridades. Según las denuncias de los habitantes, esto ocurrió en el ejido Nueva Jerusalén, en el municipio de Ocosingo, en la región Selva, del estado de Chiapas.

Identifican a la mujer atacada con agua hirviendo en Chiapas

Fueron los vecinos quienes solicitaron ayuda a las autoridades marcando al 911 luego de escuchar gritos. Un equipo de paramédicos de Protección Civil llegó al lugar y trasladó a la mujer a un hospital, sin dar detalles sobre sus heridas.

La víctima fue identificada como Anita Gómez, quien sufrió quemaduras de tercer grado y actualmente se encuentra internada en el Hospital Básico Comunitario de Ocosingo. Medios locales reportan que la mujer sufrió quemaduras en diferentes partes del cuerpo y que su estado de salud sigue siendo grave.

¿Qué se sabe del agresor?

Los testimonios de los familiares confirman que el hijo de Anita fue quien la atacó. Un joven en situación de calle y presunto consumidor de drogas, quien después de arrojarle el agua escapó.

Las autoridades ya implementaron un operativo de búsqueda para localizar al agresor y ponerlo a disposición del ministerio público; sin embargo, por la geografía de la zona, el trabajo podría extenderse.

