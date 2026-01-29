Lista de alumnos que no podrán realizar su inscripción al nivel superior del IPN en 2026

El Instituto Politécnico Nacional (IPN) dio a conocer los detalles de su convocatoria de admisión 26-2 para el ingreso al nivel superior en la modalidad escolarizada, correspondiente al periodo febrero-julio de 2026. En el marco de este proceso, que inició desde julio de 2025 con el pre-registro, la institución educativa alertó sobre situaciones que impedirán la inscripción efectiva de algunos aspirantes asignados al nivel superior.

Según lo establecido en las bases de la convocatoria, no podrán proceder a su inscripción aquellos aspirantes que, pese a haber resultado asignados, no cumplan con requisitos académicos o de documentación establecidos por el reglamento del IPN. Entre las principales causas se encuentran las siguientes.

¿Qué alumnos no pueden realizar la inscripción al IPN en 2026?

Adeudo de materias en el nivel medio superior : Los aspirantes que, previo al ingreso, aún adeudan materias en el bachillerato no podrán inscribirse, aunque hayan sido asignados, ya que esto generaría lo que la institución denomina "invasión de ciclo" , cuando la conclusión del bachillerato ocurre después del inicio del periodo escolar asignado en el nivel superior.

: Los aspirantes que, previo al ingreso, aún adeudan no podrán inscribirse, aunque hayan sido asignados, ya que esto generaría lo que la institución denomina , cuando la conclusión del bachillerato ocurre después del inicio del periodo escolar asignado en el nivel superior. Pertenecer a un sistema cuatrimestral : Aquellos que provengan de sistemas educativos con ciclos cuatrimestrales quedan excluidos de la inscripción automática en este periodo, por las discrepancias entre calendarios académicos.

: Aquellos que provengan de sistemas educativos con ciclos cuatrimestrales quedan excluidos de la inscripción automática en este periodo, por las discrepancias entre calendarios académicos. Documentación incompleta o con inconsistencias: La convocatoria detalla que el aspirante asignado que no adjunte correctamente sus documentos digitales, o no los presente en el lugar, fecha y hora señalados en su"Hoja de Resultado (Documento C)", no podrá completar su inscripción. Esto incluye casos de documentos faltantes, mal presentados o con datos incorrectos.

La convocatoria detalla que el aspirante asignado que no adjunte correctamente sus documentos digitales, o no los presente en el lugar, fecha y hora señalados en su"Hoja de Resultado (Documento C)", no podrá completar su inscripción. Esto incluye casos de documentos faltantes, mal presentados o con datos incorrectos. Documentación falsa o alterada: El uso de documentos apócrifos también derivará en la cancelación de la inscripción y de todos los trámites de admisión.

En este enlace puedes conocer la convocatoria completa.

