¡México hace historia! Jóvenes cruzan el Atlántico remando y rompen récord

Cuatro jóvenes mexicanas convirtieron el mar en su hogar y rompieron el récord de cruzar remando el océano Atlántico después de 45 días, lo que lo hace un hecho histórico.

Eugenia Méndez, Ana Lucía Valencia, Andrea Gutiérrez y Lucila Muriel, partieron el 12 de diciembre de 2025 desde La Gomera, en las Islas Canarias, hasta llegar al Caribe, el 28 de enero por la mañana.

Mexicanas cruzan el océano Atlántico remando en 45 días

¿Cómo fue el recorrido de las jóvenes mexicanas?

Las jóvenes se convirtieron en el primer equipo mexicano y de América Latina en alcanzar la hazaña y les tomó 45 días, una hora y 35 minutos, tiempo en el que recorrieron 4 mil 800 kilómetros.

Su logro no solo fue deportivo, sino también social, ya que el grupo recaudó fondos para apoyar a dos fundaciones: Sirenas de Natividad, un grupo de amas de casa residentes de una comunidad pesquera y Fondo Guadalupe Musalem que apoya a comunidades indígenas en Oaxaca.

Retos a los que se enfrentaron las atletas

El remo transatlántico no fue fácil, al contrario estuvo lleno de retos, por las condiciones meteorológicas y naturales. Por ejemplo, un pez marlin perforó un hoyo en la embarcación, lo que hizo pasar al equipo un momento de angustia; uno de los peces también lastimó a una de las jóvenes.

